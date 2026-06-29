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El comentado gesto del rey Felipe VI con la Selección española de fútbol: "Les pilla desnudos y Cucurella se viste del revés"

El rey Felipe VI entró en el vestuario de los jugadores de la selección española de fútbol para felicitarles después de su victoria ante Uruguay. Un gesto en el que vimos a un monarca mucho más distendido que en otras recepciones oficiales.

El Rey Felipe VI saluda a la Selección.

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Laura Simón
Laura Simón
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El Rey Felipe VI ha visitado a los jugadores de la selección española de fútbol tras su victoria ante Uruguay. Un gol de Álex Baena antes del descanso resolvía un duelo en el que la campeona de Europa dejó dudas.

Después de este partido el rey Felipe VI acudió al vestuario para felicitar a los jugadores con un saludo en tono informal. Con un choque y golpeándoles la espalda el Rey mostró una de sus caras más informales. "Es de las poas veces que le ves romper el protocolo. Él llega a un vestuario y ya deja de ser Rey para ser seguidor", comentaba la periodista Gema López.

"La casa a la que vas te adaptas y aquí el Rey saluda como un futbolista"

El periodista Iñako Díaz- Guerra destacaba lo distendido que se había visto al Reu durante todo el encuentro. "Le vi muy suelto en el paco, él es reconocido aficionado del Atlético de Madrid y estaban detrás Forlán y Godín y también les chocó", comentaba. "A la casa a la que vas te adaptas y aquí el Rey saluda como un futbolista [...] Si eres futbolero y el Rey lo es, un Mundial te pone de un humor lúdico", destacaba.

El periodista y colaborador de Espejo Público aportaba además otro dato del Rey: "Es más del Atlético de Madrid que del fútbol".

Rosa Belmonte sostiene que lo mejor de esto es que cuando el Rey entra en el vestuario les pilla desnudos. "Cucurella se viste del revés".

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