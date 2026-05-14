De Dani Fernández a Paco León: Jirafa sigue confundiendo a los investigadores
Por mucho que Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre se hayan puesto de acuerdo con Dani Fernández, el resto de las teorías sobre la identidad de Jirafa en Mask Singer son totalmente dispares. ¿Quién tendrá razón?
Jirafa ha construido la “casa por el tejado” en su actuación y los investigadores de Mask Singer siguen teorizando sobre su verdadera identidad. Y no es para menos, el misterio es de altura y su actuación no parece haber ayudado a resolverlo.
Por eso, la máscara ha lanzado sus dos nuevas pistas, aunque una de ellas es totalmente falsa. “Mis safaris me han llevado a compartir mesa con Jane Fonda”, ha empezado diciendo, para dar paso a su segunda afirmación: “Tengo la salvaje cifra de más de 5 millones de seguidores en redes sociales”.
Juan y Medio se ha animado a romper el hielo y lo ha hecho renunciando a su teoría inicial de los Morancos para saltar a Manel Fuentes. Una idea que Boris Izaguirre, estudiando al detalle las pistas de Jirafa, ha rebatido para quedarse con Dani Fernández. Una opción que también convence a Ruth Lorenzo, quien se ha sumado a esta apuesta.
Brasero no está de acuerdo con ninguno de sus compañeros y cree que bajo la máscara hay un actor: Paco León. Esta fue la teoría de Ana Milán en el pasado; pero, esta vez, se ha quedado con Mario Vaquerizo. ¿Alguno habrá acertado? Dale play al vídeo y recuerda sus pronósticos para sacar tus propias conclusiones.
