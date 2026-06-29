Anchoas fritas en pasta brick: un aperitivo crujiente y fácil de Arguiñano

Si la mahonesa te ha quedado muy espesa, puedes aligerarla con un poco de agua tibia.

Ingredientes, para 4 personas

12-16 anchoas

4 obleas de pasta brick

2 dientes de ajo

1 huevo

1 cucharadita de vinagre

125 ml de aceite de oliva suave

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Anchoas fritas en pasta brick | antena3.com

Elaboración

Limpia las anchoas y saca los lomos sin espinas.

Pela 1 diente de ajo y májalo en el mortero. Añade un puñadito de perejil picado y una pizca de sal. Maja bien. Agrega 3-4 cucharadas de aceite y mezcla todo.

Pon las anchoas en un cuenco, sazona y añade al aceite de ajo y perejil. Mezcla con cuidado para que se impregnen bien todos los filetes de anchoa. Tapa con film de cocina y deja que repose durante 10-15 minutos.

Mezcla con cuidado para que se impregnen bien todos los filetes de anchoa | antena3.com

Para hacer una mahonesa de ajo, pela y pica el otro diente de ajo y ponlo en un vaso batidor. Añade el huevo, una pizca de sal, el vinagre y el aceite de oliva suave. Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo y empieza a batir sin moverlo del fondo hasta que empiece a emulsionar. Después, bate arriba y abajo hasta obtener una salsa homogénea.

Corta las obleas de pasta brick en tiras anchas y largas. Píntalas con el majado ayudándote de una brocha. Envuelve cada lomo de anchoa al vies de manera que queden completamente cubiertas.

Envuelve cada lomo de anchoa al vies | antena3.com

Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén. Introduce las anchoas en varias tandas y fríelas a fuego fuerte hasta que se doren bien. Retíralas a una fuente con papel absorbente para retirar el exceso de grasa.

Introduce las anchoas en varias tandas y fríelas | antena3.com

Sirve 6 bricks de anchoa en cada plato y aliña con la mayonesa de ajo. Decora con una hojita de perejil.

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