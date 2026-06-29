Para 4 personas
Anchoas fritas en pasta brick: un aperitivo crujiente y fácil de Arguiñano
Karlos Arguiñano ha comenzado la semana con un aperitivo sensacional, crujiente, sabroso y muy fácil de preparar: anchoas fritas en pasta brick. Aunque el cocinero reconoce que también puedes hacer esta misma receta con sardinas pequeñas, merluza o rape.
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Si la mahonesa te ha quedado muy espesa, puedes aligerarla con un poco de agua tibia.
Ingredientes, para 4 personas
- 12-16 anchoas
- 4 obleas de pasta brick
- 2 dientes de ajo
- 1 huevo
- 1 cucharadita de vinagre
- 125 ml de aceite de oliva suave
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Limpia las anchoas y saca los lomos sin espinas.
Pela 1 diente de ajo y májalo en el mortero. Añade un puñadito de perejil picado y una pizca de sal. Maja bien. Agrega 3-4 cucharadas de aceite y mezcla todo.
Pon las anchoas en un cuenco, sazona y añade al aceite de ajo y perejil. Mezcla con cuidado para que se impregnen bien todos los filetes de anchoa. Tapa con film de cocina y deja que repose durante 10-15 minutos.
Para hacer una mahonesa de ajo, pela y pica el otro diente de ajo y ponlo en un vaso batidor. Añade el huevo, una pizca de sal, el vinagre y el aceite de oliva suave. Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo y empieza a batir sin moverlo del fondo hasta que empiece a emulsionar. Después, bate arriba y abajo hasta obtener una salsa homogénea.
Corta las obleas de pasta brick en tiras anchas y largas. Píntalas con el majado ayudándote de una brocha. Envuelve cada lomo de anchoa al vies de manera que queden completamente cubiertas.
Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén. Introduce las anchoas en varias tandas y fríelas a fuego fuerte hasta que se doren bien. Retíralas a una fuente con papel absorbente para retirar el exceso de grasa.
Sirve 6 bricks de anchoa en cada plato y aliña con la mayonesa de ajo. Decora con una hojita de perejil.
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