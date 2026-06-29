El angusioso accidente de Mari Carmen: "Se me abrió un agujero y caí tres metros hacia abajo"

José Antonio y Mari Carmen paseaban por una plazoleta de Camas, en Sevilla, cuando, de forma repentina, el suelo se hundió bajo sus pies. Mari Carmen cayó a un agujero de unos tres metros de profundidad sin entender qué había pasado.

"Se me abrió un agujero y caí tres metros hacia abajo", recuerda. La mujer explica que, una vez dentro, todo estaba completamente oscuro. "No sabía si había ratas o serpientes", afirma. Además, una de sus piernas quedó atrapada, lo que aumentó la angustia del momento.

Fue José Antonio quien avisó de inmediato a los servicios de emergencia y a los cuerpos de seguridad para que acudieran al lugar. Mientras esperaba su llegada, fue él mismo quien los recibió y les indicó dónde se encontraba Mari Carmen.

Tras el accidente, la pareja asegura que el Ayuntamiento no les ha ofrecido ninguna explicación sobre las causas del hundimiento, a pesar de haber presentado las reclamaciones correspondientes. También denuncian que no han recibido ningún tipo de indemnización. Además, critican la actitud del alcalde, al considerar que "estaba más ocupado en las fiestas de Carnaval que en lo ocurrido".

El suceso les ha afectado hasta el punto de que decidieron abandonar el pueblo por miedo a que pudiera repetirse una situación similar. "Después de lo que me pasó, me da pánico pasar por cualquier alcantarilla", asegura Mari Carmen. La pareja sostiene que existen más desperfectos en las calles de Camas, incluso junto a la puerta del bloque en el que vivían.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas