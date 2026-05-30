Nacho Duato explica cómo pasó de negarse a ser Momia a vivir esta "experiencia preciosa"

Nunca una momia antes había conseguido convertirse en todo un rompecorazones. Y es que esta máscara salió de su sarcófago para convertir el escenario de Mask Singer en una auténtica fiesta semana tras semana. Esto le valió llegar a subcampeona, ser el crush de Ana Milán y protagonizar uno de los desenmascaramientos más memorables de la historia del programa, saliendo Nacho Duato de su interior.

Antes de despedirse para siempre de su compañera, Duato se ha sincerado sobre su primera toma de contacto con Momia. Y es que, en un principio, el coreógrafo dijo "no" a esta aventura. Una negativa que fue cambiando poco a poco hasta aceptar el rol, el cual le ha regalado una "experiencia preciosa". Aunque esto no quita que fuera un auténtico "reto" en el que se exige "mucha concentración".

De igual modo, Nacho ha explicado que lo que más le ha gustado de la máscara es su bastón. Un utensilio que ya se plantea incorporar a sus clases de baile, usándolo para dar indicaciones a los alumnos. Todo ello afirmando que, aunque se ha acabado su unión, irá a "visitarla el día de Todos los Santos".

Asimismo, ha revelado algunos secretos personales, incluyendo lo que más le hace enfadar en este mundo, su película favorita (spoiler, no es ninguna hecha a partir de los 2000) o lo que jamás puede faltar en su casa. Ahora bien, si hay algo que ha dejado claro por encima de todo es que su gran aspiración actual es ir a Valencia para sentarse debajo de un naranjo y tomarse una horchata.

Descubre todo lo que ha contado Nacho Duato tras su paso por Mask Singer dando play al vídeo de arriba.

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