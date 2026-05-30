Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Nacho Duato explica cómo pasó de negarse a ser Momia a vivir esta "experiencia preciosa"

Momia llegó a Mask Singer para robar el corazón de Ana Milán (y de buena parte de la audiencia). Fue la subcampeona y ahora, con Nacho Duato ya desenmascarado, hemos podido conocer más en profundidad a la máscara.

Nacho Duato como Momia

Nacho Duato explica cómo pasó de negarse a ser Momia a vivir esta "experiencia preciosa"

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Nunca una momia antes había conseguido convertirse en todo un rompecorazones. Y es que esta máscara salió de su sarcófago para convertir el escenario de Mask Singer en una auténtica fiesta semana tras semana. Esto le valió llegar a subcampeona, ser el crush de Ana Milán y protagonizar uno de los desenmascaramientos más memorables de la historia del programa, saliendo Nacho Duato de su interior.

Nacho Duato estaba tras la máscara de Momia: Ana Milán sabía quién era su amor milenario

Antes de despedirse para siempre de su compañera, Duato se ha sincerado sobre su primera toma de contacto con Momia. Y es que, en un principio, el coreógrafo dijo "no" a esta aventura. Una negativa que fue cambiando poco a poco hasta aceptar el rol, el cual le ha regalado una "experiencia preciosa". Aunque esto no quita que fuera un auténtico "reto" en el que se exige "mucha concentración".

De igual modo, Nacho ha explicado que lo que más le ha gustado de la máscara es su bastón. Un utensilio que ya se plantea incorporar a sus clases de baile, usándolo para dar indicaciones a los alumnos. Todo ello afirmando que, aunque se ha acabado su unión, irá a "visitarla el día de Todos los Santos".

Asimismo, ha revelado algunos secretos personales, incluyendo lo que más le hace enfadar en este mundo, su película favorita (spoiler, no es ninguna hecha a partir de los 2000) o lo que jamás puede faltar en su casa. Ahora bien, si hay algo que ha dejado claro por encima de todo es que su gran aspiración actual es ir a Valencia para sentarse debajo de un naranjo y tomarse una horchata.

Descubre todo lo que ha contado Nacho Duato tras su paso por Mask Singer dando play al vídeo de arriba.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches

La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches

Nacho Duato como Momia

Nacho Duato explica cómo pasó de negarse a ser Momia a vivir esta "experiencia preciosa"

“Ellos me han permitido dedicarme a esto”: Cristina Castaño se emociona recordando a sus antepasados

“Ellos me han permitido dedicarme a esto”: Cristina Castaño se emociona recordando a sus antepasados

Mariví
Nos lo cuenta

Mariví, madre de acogida de 16 niños: "Llegan con mochilas enormes de abusos, maltratos... uno se nos llegó a morir en casa"

Descubre a las futuras estrellas de Pasapalabra: curiosidad, nervios y diversidad en el casting
Así afrontan la prueba

Descubre a las futuras estrellas de Pasapalabra: curiosidad, nervios y diversidad en el casting

La sorprendente confesión de Chenoa a Rafa de La Unión: “Estaba enamorada de ti”
Mejores momentos | Gala 7

La sorprendente confesión de Chenoa a Rafa de La Unión: “Estaba enamorada de ti”

La amiga de Àngel Llàcer no ha podido evitar levantarse de su asiento para abrazar al vocalista y recalcarle lo fan que era de su música.

David Cantero como Jirafa
Contenido exclusivo

David Cantero se sincera sobre la "suerte" de poder ser Jirafa en Mask Singer: "No me dio miedo"

David Cantero llegó a la Final de Mask Singer y ahora, tras su desenmascaramiento, se ha querido sincerar sobre su experiencia en el programa.

Jesulín en Tu cara me suena

Jesulín, completamente desatado en el próximo programa de Tu cara me suena en Antena 3

"Estoy emocionadísimo": las primeras palabras de Martín Savi tras ganar como Adele

"Estoy emocionadísimo": las primeras palabras de Martín Savi tras ganar como Adele

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids

La Voz Kids llega al ecuador de las Audiciones con los coaches más exigentes que nunca

Publicidad