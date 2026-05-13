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MASK SINGER: Sigue en directo la sexta gala donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Investigación | Programa 6

Boris Izaguirre lo da todo con el “baile chuminero” y coincide con Ana Milán: “¡Es Lydia Lozano!”

Pizza ha vuelto a Mask Singer y esta vez hay dos investigadores que lo tienen bastante claro, señalando a Lydia Lozano bajo la máscara.

Investigaciones Pizza

Investigación de Pizza

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Borja Tamayo
Publicado:

Pizza lo ha dado todo con ‘Pedro’ de Raffaella Carrà, montando una conga en el plató de Mask Singer. Una auténtica fiesta que se ha ganado el aplauso del público y de los investigadores, con chiste de Brasero de regalo.

Actuación Pizza

Actuación Pizza

Aunque antes de saberse las nuevas teorías, la máscara ha dado dos pistas, siendo solo una de ellas verdad. “Cuando estuve en Miss España, estaba que crujía”, dice en primer lugar para dar paso a la segunda: “Antes de fermentar, fui compañera de piso de un alto cargo político”.

Ana Milán ha recordado las pistas originales de Pizza para decantarse por Lydia Lozano y Boris Izaguirre se ha sumado en el acto a esta apuesta, recordando que la presentadora estuvo en Miss España.

Brasero en su primera teoría en el programa ha reconocido que está muy confundido; sin embargo esto no le ha impedido señalar a Penélope Cruz. Ruth Lorenzo, por su parte, ha llegado a la conclusión de que se trata Pilar Eyre y Juan y Medio se ha quedado con Marta Sánchez. ¿Quién será? ¡Dale play al vídeo y repasa las teorías de los investigadores!

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