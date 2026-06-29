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Muere el piloto Samuel Levy en un accidente de moto en el circuito de Alcarràs

El piloto amateur de motociclismo Samuel Levy murió este domingo durante un accidente en un torneo en el circuito de Alcarràs, en Lleida.

El piloto amateur Samuel Levy

El piloto amateur Samuel Levy IG @rfme_oficial

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Anna Martín
Publicado:

Samuel Levy, un piloto amateur de motociclismo de origen británico y residente en la provincia de Alicante, ha muerto este domingo en un accidente en el circuito de Alcarràs (Lleida). El fallecido se encontraba participando en una carrera de la Copa JMR, Copa Amateur de Velocidad, según han informado los Mossos d'Esquadra.

Ahora, los mossos ya investigan las causas del accidente mortal, que se produjo sobre las 13:10 horas. En ese momento, dos de los pilotos que participaban en la competición, uno de ellos Levy, chocaron.

La Real Federación Motociclista Española ha lamentado el fallecimiento del piloto: "Desde la RFME queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, equipo y a todos sus seres queridos en estos momentos de enorme dolor".

"El motociclismo español se une en el recuerdo y el respeto a Samuel, compartiendo el pesar de toda la familia del motor", concluía el comunicado de la RFME.

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