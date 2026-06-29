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ÁGATA Y LOLA
Ágata y Lola desvela, la inesperada alianza para resolver crímenes
La nueva serie protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol presenta su tráiler oficial y adelanta una historia donde el misterio, el talento y la colaboración marcarán cada investigación desde el 12 de julio en atresplayer.
El avance de Ágata y Lola muestra el primer encuentro entre una inspectora de policía y una documentalista con un talento excepcional. Un caso hará que ambas unan fuerzas, pese a sus diferencias, para afrontar investigaciones complejas.
La inspectora intentará incorporar a Ágata a su equipo sin que se conozca que está dentro del espectro autista, ya que esa circunstancia podría inhabilitarla. Entre las dos nacerá una amistad que sorprenderá a quienes las rodean.
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