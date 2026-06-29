Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Descubre el tráiler oficial de Ágata y Lola

Misterio, trabajo en equipo y dos mentes brillantes: descubre el tráiler oficial de Ágata y Lola

ÁGATA Y LOLA

Ágata y Lola desvela, la inesperada alianza para resolver crímenes

La nueva serie protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol presenta su tráiler oficial y adelanta una historia donde el misterio, el talento y la colaboración marcarán cada investigación desde el 12 de julio en atresplayer.

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

El avance de Ágata y Lola muestra el primer encuentro entre una inspectora de policía y una documentalista con un talento excepcional. Un caso hará que ambas unan fuerzas, pese a sus diferencias, para afrontar investigaciones complejas.

La inspectora intentará incorporar a Ágata a su equipo sin que se conozca que está dentro del espectro autista, ya que esa circunstancia podría inhabilitarla. Entre las dos nacerá una amistad que sorprenderá a quienes las rodean.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos