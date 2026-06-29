Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Lydia Bosch, a punto de ser abuela

Lydia Bosch es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Tras saltar a la fama de la mano de Chicho Ibáñez Serrador y su Un, dos, tres... responda otra vez o El juego de la oca, Lydia se convirtió en un reconocido personaje televisivo.

Además de continuar creciendo en el ámbito profesional, Lydia Bosch comienza una nueva etapa que le ha despertado la ilusión en lo personal: está a punto de ser abuela. Su hija Andrea Molina está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el guitarrista Juan Fernández.

Esta tarde, Lydia Bosch se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de esta nueva e ilusionante etapa de su vida. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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