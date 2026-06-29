Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Lydia Bosch, a punto de ser abuela

Lydia Bosch atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto profesional como personalmente. Hoy, la actriz nos cuenta cómo afronta esta nueva y emocionante etapa de su vida

Lydia Bosch

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Lydia Bosch es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Tras saltar a la fama de la mano de Chicho Ibáñez Serrador y su Un, dos, tres... responda otra vez o El juego de la oca, Lydia se convirtió en un reconocido personaje televisivo.

Además de continuar creciendo en el ámbito profesional, Lydia Bosch comienza una nueva etapa que le ha despertado la ilusión en lo personal: está a punto de ser abuela. Su hija Andrea Molina está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el guitarrista Juan Fernández.

Esta tarde, Lydia Bosch se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de esta nueva e ilusionante etapa de su vida. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

terremoto en Venezuela.

"Mi familia estuvo más de 48 horas quitando piedras": el desgarrador relato de Andrés Baptista tras perder a su primo y a su novia en el terremoto

Lydia Bosch

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Lydia Bosch, a punto de ser abuela

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel
Mejores momentos | 29 junio

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”
Mejores momentos | 29 junio

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

Suceso en El Álamo.
REYERTA ÁLAMO

Tres detenidos por el apuñalamiento de 'Camarón' en El Álamo (Madrid): “Perro, te parto el pescuezo”

“Mirad lo que me han hecho”, dice Javier, conocido como Camarón, antes de levantarse la camiseta y enseñar la profunda herida que le recorre el pecho y el vientre.

El Rey Felipe VI saluda a la Selección.
Mundial de Fútbol 2026

El comentado gesto del rey Felipe VI con la Selección española de fútbol: "Les pilla desnudos y Cucurella se viste del revés"

El rey Felipe VI entró en el vestuario de los jugadores de la selección española de fútbol para felicitarles después de su victoria ante Uruguay. Un gesto en el que vimos a un monarca mucho más distendido que en otras recepciones oficiales.

Martina y Edurne

Pastora Soler sorprende a Martina y le dedica este emotivo mensaje de apoyo

Gumbo criollo

Joseba Arguiñano elabora una receta típica de Luisiana: gumbo criollo

Anchoas fritas en pasta brick

Anchoas fritas en pasta brick: un aperitivo crujiente y fácil de Arguiñano

Publicidad