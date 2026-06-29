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Qué es 'Vibrio vulnificus', la bacteria carnívora que puede transmitirse por marisco crudo o heridas abiertas que preocupa con la llegada del verano

También conocida como 'la bacteria carnívora', puede transmitirse por marisco crudo o por el contacto de heridas abiertas con agua contaminada.

Una playa de Canarias

Una playa de Canarias EFE

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Iman Benataya
Publicado:

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, los organismos europeos mantienen la vigilancia sobre la proliferación de bacterias del género Vibrio en aguas costeras cálidas y salobres. Entre ellas, la que más preocupa es "Vibrio vulnificus", conocida popularmente como la "bacteria carnívora" por su capacidad, en los casos más graves, de provocar una rápida destrucción de tejidos.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha advertido de un mayor riesgo de infecciones durante toda la temporada estival, especialmente durante episodios de ola de calor y en aguas costeras poco profundas. No se trata de una bacteria nueva, sino de un riesgo en épocas de altas temperaturas, sobre todo condicionado por el cambio climático.

Las bacterias del género Vibrio viven de forma natural en aguas salobres; es decir, estuarios, desembocaduras y zonas costeras donde se mezclan el agua dulce y el agua marina. A pesar de que existen más de cien especies dentro de este género, solo algunas pueden suponer un riesgo para la salud humana.

¿Cómo se transmite la bacteria?

La infección puede producirse principalmente por dos vías. Una de ellas es el consumo de marisco crudo o poco cocinado, especialmente ostras y otros moluscos bivalvos. La otra es el contacto de una herida abierta, un tatuaje reciente o un piercing con agua contaminada.

En la mayoría de los casos, la infección provoca síntomas similares a una gastroenteritis, como náuseas, diarrea, fiebre y malestar general. Sin embargo, cuando la bacteria entra en el organismo a través de una herida, el cuadro puede agravarse con rapidez.

En los casos más graves, Vibrio vulnificus puede desencadenar fascitis necrosante, una infección que destruye de forma acelerada los tejidos alrededor de la herida. Desde ahí, el microorganismo puede llegar al torrente sanguíneo y provocar sepsis. En situaciones extremas, se han registrado amputaciones de la extremidad afectada.

Personas con más riesgo

No todas las personas están expuestas al mismo nivel de riesgo. Los cuadros graves afectan especialmente a personas con el sistema inmunitario debilitado, enfermedades hepáticas crónicas, diabetes o edad avanzada.

En individuos sanos, la infección suele resolverse sin mayores complicaciones, pero en los grupos vulnerables puede evolucionar de forma más grave. Las tasas de mortalidad en casos de sepsis por Vibrio vulnificus se sitúan entre el 18% y el 50%, según datos recogidos por investigadores en salud pública.

El cambio climático amplía las zonas de riesgo

Los datos europeos muestran una tendencia al alza de este tipo de gérmenes. Entre 2014 y 2017, la media anual de casos notificados en Europa fue de 126, mientras que en 2018, un año marcado por una prolongada ola de calor, la cifra se disparó hasta los 445 casos.

En concreto, el Mediterráneo preocupa a los expertos por el calentamiento acelerado de sus aguas y la elevada presión turística en sus costas. Informes europeos advierten de que la prevalencia de Vibrio en el marisco podría aumentar tanto a nivel mundial como en Europa debido al cambio climático, especialmente en aguas de baja salinidad, estuarios y zonas costeras.

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