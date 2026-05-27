Minuto a minuto
Mask Singer, en directo: la gran Final enfrenta a las cuatro mejores máscaras
La gran Final de Mask Singer ya está aquí y queda muy poquito para saber quién es el campeón de la quinta edición.
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No hay nada que dure para siempre, por mucho que nos gustara que así fuera. Mask Singer tampoco y hoy es el día de la Final de la quinta edición. Una temporada que nos ha regalado momentos históricos y que está a punto de volver a hacerlo, con una noche que pocos podrán olvidar.
Jirafa, Clavel, Momia y Troglodita ya pueden presumir de haberse convertido en finalistas. Sin embargo, no todos pueden llevarse la corona y, poco a poco, iremos descartando máscaras hasta que solo quede una. ¡La campeona entre las campeonas!
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Elle MacPherson, el primer desenmascaramiento de la temporada
La quinta edición de Mask Singer arrancó con la fuerza de un huracán, revelando bajo a Micrófono a nada menos que la artista internacional Elle MacPherson. Un estreno estelar en el que, por cierto, veíamos a Momia por primera vez.
¡Estamos de previa! La Final ya está aquí
Parece que fue ayer cuando las primeras máscaras salían al escenario de Mask Singer. Pero la realidad es que toca volver a despedirse del show con más sorpresas de la televisión y la final promete ser una locura absoluta.
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