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Mask Singer, en directo: la gran Final enfrenta a las cuatro mejores máscaras

La gran Final de Mask Singer ya está aquí y queda muy poquito para saber quién es el campeón de la quinta edición.

Mask Singer, en directo: la gran Final enfrenta a las cuatro mejores máscaras

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Borja Tamayo
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No hay nada que dure para siempre, por mucho que nos gustara que así fuera. Mask Singer tampoco y hoy es el día de la Final de la quinta edición. Una temporada que nos ha regalado momentos históricos y que está a punto de volver a hacerlo, con una noche que pocos podrán olvidar.

Jirafa, Clavel, Momia y Troglodita ya pueden presumir de haberse convertido en finalistas. Sin embargo, no todos pueden llevarse la corona y, poco a poco, iremos descartando máscaras hasta que solo quede una. ¡La campeona entre las campeonas!

¿Listos para una velada repleta de pistas, actuaciones y sorpresas?

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La quinta edición de Mask Singer arrancó con la fuerza de un huracán, revelando bajo a Micrófono a nada menos que la artista internacional Elle MacPherson. Un estreno estelar en el que, por cierto, veíamos a Momia por primera vez.

Borja Tamayo

¡Estamos de previa! La Final ya está aquí

Parece que fue ayer cuando las primeras máscaras salían al escenario de Mask Singer. Pero la realidad es que toca volver a despedirse del show con más sorpresas de la televisión y la final promete ser una locura absoluta.

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