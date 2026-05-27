Mask Singer, en directo: la gran Final enfrenta a las cuatro mejores máscaras

No hay nada que dure para siempre, por mucho que nos gustara que así fuera. Mask Singer tampoco y hoy es el día de la Final de la quinta edición. Una temporada que nos ha regalado momentos históricos y que está a punto de volver a hacerlo, con una noche que pocos podrán olvidar.

Jirafa, Clavel, Momia y Troglodita ya pueden presumir de haberse convertido en finalistas. Sin embargo, no todos pueden llevarse la corona y, poco a poco, iremos descartando máscaras hasta que solo quede una. ¡La campeona entre las campeonas!

¿Listos para una velada repleta de pistas, actuaciones y sorpresas?

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