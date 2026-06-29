Detenida una madre por negarle la medicación anticonvulsiva a su hijo de 4 años mientras este moría

Latoya Washington, de 37 años y madre de un niño de 4 años, ha sido acusada de homicidio involuntario tras presuntamente negarle a su hijo la medicación anticonvulsiva que le había sido prescrita por los médicos.

Según las autoridades, apenas dos días antes de la muerte del menor, este había sufrido varias convulsiones y fue trasladado a un hospital, donde el personal sanitario logró estabilizarlo y le recetó un tratamiento para prevenir nuevos episodios, así lo ha detallado el 'New York Post'.

Los investigadores sostienen que Washington decidió dar de alta a su hijo del centro médico una vez que su estado mejoró y que posteriormente no le administró la medicación prescrita. Como consecuencia, el menor habría sufrido nuevas convulsiones los días 24 y 25 de enero de 2025.

La Policía informó de que agentes y personal sanitario acudieron al apartamento familiar el 25 de enero tras recibir un aviso de que un niño no respiraba. A su llegada, encontraron a Curtis inconsciente y sin reaccionar. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente falleció.

Dio de alta a Curtis en contra de las recomendaciones de los especialistas

De acuerdo con la investigación, Washington abandonó el hospital con su hijo en contra de las recomendaciones médicas tan solo dos días antes de su muerte. La mujer fue detenida y compareció este martes ante el Tribunal del Distrito 46 de Southfield, en el estado de Michigan.

"Este caso es un recordatorio desgarrador de que los niños, especialmente aquellos con problemas de salud, dependen por completo de los adultos responsables de su cuidado", afirmó el jefe de Policía de Southfield, Elvin Barren, en un comunicado. "Los padres y cuidadores deben tomarse en serio las preocupaciones médicas, seguir los planes de tratamiento y buscar atención médica inmediata cuando la condición de un niño empeore", añadió.

Tras su comparecencia judicial, Washington abonó una fianza de 20.000 dólares y quedó en libertad, aunque deberá portar un dispositivo de localización GPS. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 2 de julio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.