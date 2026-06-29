Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

EEUU

Detenida una madre por negarle la medicación anticonvulsiva a su hijo de 4 años mientras este moría

Una madre de Detroit, del estado de Michigan, le negó a su hijo de 4 años la medicación preescrita que podría haberle salvado la vida. El menor fue trasladado al hospital, donde terminó falleciendo.

Pastillas imagen de archivo

Pastillas imagen de archivo Pexels

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Latoya Washington, de 37 años y madre de un niño de 4 años, ha sido acusada de homicidio involuntario tras presuntamente negarle a su hijo la medicación anticonvulsiva que le había sido prescrita por los médicos.

Según las autoridades, apenas dos días antes de la muerte del menor, este había sufrido varias convulsiones y fue trasladado a un hospital, donde el personal sanitario logró estabilizarlo y le recetó un tratamiento para prevenir nuevos episodios, así lo ha detallado el 'New York Post'.

Los investigadores sostienen que Washington decidió dar de alta a su hijo del centro médico una vez que su estado mejoró y que posteriormente no le administró la medicación prescrita. Como consecuencia, el menor habría sufrido nuevas convulsiones los días 24 y 25 de enero de 2025.

La Policía informó de que agentes y personal sanitario acudieron al apartamento familiar el 25 de enero tras recibir un aviso de que un niño no respiraba. A su llegada, encontraron a Curtis inconsciente y sin reaccionar. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente falleció.

Dio de alta a Curtis en contra de las recomendaciones de los especialistas

De acuerdo con la investigación, Washington abandonó el hospital con su hijo en contra de las recomendaciones médicas tan solo dos días antes de su muerte. La mujer fue detenida y compareció este martes ante el Tribunal del Distrito 46 de Southfield, en el estado de Michigan.

"Este caso es un recordatorio desgarrador de que los niños, especialmente aquellos con problemas de salud, dependen por completo de los adultos responsables de su cuidado", afirmó el jefe de Policía de Southfield, Elvin Barren, en un comunicado. "Los padres y cuidadores deben tomarse en serio las preocupaciones médicas, seguir los planes de tratamiento y buscar atención médica inmediata cuando la condición de un niño empeore", añadió.

Tras su comparecencia judicial, Washington abonó una fianza de 20.000 dólares y quedó en libertad, aunque deberá portar un dispositivo de localización GPS. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 2 de julio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Irán avisa a EEUU de que controlará Ormuz durante los próximos 30 días tras los nuevos bombardeos

June 25, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a dinner with American farmers in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, June 25, 2026. Trump had a surprise for the farmers he invited for dinner at the White House later Thursday: a request to Congress for 1.1 billion in assistance that would amount to the second bailout of the year for the beleaguered agriculture sector Europa Press/Contacto/Aaron Schw...

Publicidad

Mundo

Terremotos Venezuela

Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: Aumentan a 17 el número de españoles muertos y a 150 los desaparecidos

Pastillas imagen de archivo

Detenida una madre por negarle la medicación anticonvulsiva a su hijo de 4 años mientras este moría

Terremoto en Venezuela

Los equipos de rescate siguen buscando vida bajo los escombros en Venezuela

Última hora del terremoto de Venezuela en directo: Ya son 17 los españoles muertos y 150 desaparecidos en los terremotos de Venezuela
VENEZUELA

Ya son 17 los españoles muertos y 150 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Imagen de archivo de un parque de atracciones
ACCIDENTE

Diez heridos, uno grave, tras caer varios rayos en un parque de atracciones

Rescatadores consiguen sacar de entre los escombros a un niño de once años
VENEZUELA

VÍDEO: Un niño de 11 años rescatado en Venezuela tras permanecer atrapado bajo los escombros durante 70 horas

Los equipos de rescate han logrado liberar a un niño de 11 años atrapado bajo las ruinas.

Imagen de archivo de un helicóptero
Siniestro

Mueren 14 personas al estrellarse un helicóptero en una zona petrolera clave de Arabia Saudí

El accidente se produjo en una zona estratégica a las 6:00 hora local, se desconoce la causa del siniestro.

Francia investiga las causas del trágico accidente de avioneta que dejó 11 muertos

Francia investiga las causas del trágico accidente de avioneta que dejó 11 muertos

Las imágenes de la UME trabajando para rescatar a los atrapados entre los escombros en Venezuela

Las imágenes de la UME trabajando para rescatar a los atrapados entre los escombros en Venezuela

Mueren dos niños en el interior de un coche en Francia en plena ola de calor

La ola de calor deja 1.000 muertes más en Francia y colapsa las funerarias de París

Publicidad