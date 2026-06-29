Joseba Arguiñano elabora una receta típica de Luisiana: gumbo criollo

Si no encuentras salchichas de cerdo ahumadas, las puedes sustituir por otro tipo de salchichas, por butifarra, por chorizo…

Si no encuentras las especias cajún ya mezcladas, puedes coger una pequeña cantidad de cada una de las especias que lleva y mezclarlas tu mismo.

Ingredientes, para 4 personas

4 salchichas de cerdo ahumado

20 gambas peladas

1 pimiento verde

1 pimiento amarillo

1 cebolla

1 rama de apio

6 judías verdes

1 diente de ajo

4 cucharadas de tomate natural triturado

50 g de harina de trigo

200 g de arroz basmati

750 ml de caldo de pescado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

2 cucharaditas de especias cajún (cayena, ajo, cebolla, pimentón ahumado, pimienta negra, comino y tomillo)

Perejil

Ingredientes Gumbo criollo | antena3.com

Elaboración

Para el roux, pon en una cazuela pequeña 50 ml de aceite de oliva. Añade la harina y remueve constantemente para que no se queme. A los 15 minutos aproximadamente comenzará a coger el color oscuro del gumbo criollo. Reserva.

Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una tartera (cazuela amplia y baja). Saltea las gambas vuelta y vuelta, retíralas a un plato y resérvalas.

Saltea las gambas vuelta y vuelta | antena3.com

Pela y corta la cebolla en brunoise (daditos) y ponla a pochar en la misma cazuela. Agrega el apio picado de forma similar. Retira los rabos y las semillas de los pimientos, pícalos y añádelos. Sazona y deja pochar durante 8-10 minutos. Incorpora el tomate triturado y las salchichas cortadas en rodajas. Agrega las judías picadas y las especias. Remueve bien. Vierte el roux y cocina el guiso durante 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando. Espolvorea con perejil picado.

Agrega las judías picadas y las especias | antena3.com

Mientras se cocina el guiso, cuece el arroz basmati.

Para ello, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela pequeña. Introduce el ajo pelado y sofríelo. Vierte agua (1 medida y media de agua por cada una de arroz). Sazona, cocínalo durante 10 minutos (o el tiempo que indique el fabricante) y deja que repose durante 5 minutos.

Sirve el gumbo criollo en cada plato y haz una montañita de arroz en el centro. Reparte las gambas alrededor. Decora con una hoja de perejil.

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