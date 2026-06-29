Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Joseba Arguiñano elabora una receta típica de Luisiana: gumbo criollo

Se trata de un plato único maravilloso, con una buena mezcla de sabores, que viene de Luisiana. "Estás sorprendiendo a la gente con los platos que haces de todos los lugares del mundo", asegura Arguiñano orgulloso de las recetas que elabora Joseba.

Gumbo criollo

Joseba Arguiñano elabora una receta típica de Luisiana: gumbo criollo

Publicidad

Si no encuentras salchichas de cerdo ahumadas, las puedes sustituir por otro tipo de salchichas, por butifarra, por chorizo…

Si no encuentras las especias cajún ya mezcladas, puedes coger una pequeña cantidad de cada una de las especias que lleva y mezclarlas tu mismo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 salchichas de cerdo ahumado
  • 20 gambas peladas
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento amarillo
  • 1 cebolla
  • 1 rama de apio
  • 6 judías verdes
  • 1 diente de ajo
  • 4 cucharadas de tomate natural triturado
  • 50 g de harina de trigo
  • 200 g de arroz basmati
  • 750 ml de caldo de pescado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 2 cucharaditas de especias cajún (cayena, ajo, cebolla, pimentón ahumado, pimienta negra, comino y tomillo)
  • Perejil
Ingredientes Gumbo criollo
Ingredientes Gumbo criollo | antena3.com

Elaboración

Para el roux, pon en una cazuela pequeña 50 ml de aceite de oliva. Añade la harina y remueve constantemente para que no se queme. A los 15 minutos aproximadamente comenzará a coger el color oscuro del gumbo criollo. Reserva.

Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en una tartera (cazuela amplia y baja). Saltea las gambas vuelta y vuelta, retíralas a un plato y resérvalas.

Saltea las gambas vuelta y vuelta
Saltea las gambas vuelta y vuelta | antena3.com

Pela y corta la cebolla en brunoise (daditos) y ponla a pochar en la misma cazuela. Agrega el apio picado de forma similar. Retira los rabos y las semillas de los pimientos, pícalos y añádelos. Sazona y deja pochar durante 8-10 minutos. Incorpora el tomate triturado y las salchichas cortadas en rodajas. Agrega las judías picadas y las especias. Remueve bien. Vierte el roux y cocina el guiso durante 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando. Espolvorea con perejil picado.

Agrega las judías picadas y las especias
Agrega las judías picadas y las especias | antena3.com

Mientras se cocina el guiso, cuece el arroz basmati.

Para ello, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela pequeña. Introduce el ajo pelado y sofríelo. Vierte agua (1 medida y media de agua por cada una de arroz). Sazona, cocínalo durante 10 minutos (o el tiempo que indique el fabricante) y deja que repose durante 5 minutos.

Sirve el gumbo criollo en cada plato y haz una montañita de arroz en el centro. Reparte las gambas alrededor. Decora con una hoja de perejil.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano » Recetas hoy de Arguiñano » Guisos

Publicidad

Programas

terremoto en Venezuela.

"Mi familia estuvo más de 48 horas quitando piedras": el desgarrador relato de Andrés Baptista tras perder a su primo y a su novia en el terremoto

Lydia Bosch

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Lydia Bosch, a punto de ser abuela

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel
Mejores momentos | 29 junio

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”
Mejores momentos | 29 junio

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

Suceso en El Álamo.
REYERTA ÁLAMO

Tres detenidos por el apuñalamiento de 'Camarón' en El Álamo (Madrid): “Perro, te parto el pescuezo”

“Mirad lo que me han hecho”, dice Javier, conocido como Camarón, antes de levantarse la camiseta y enseñar la profunda herida que le recorre el pecho y el vientre.

El Rey Felipe VI saluda a la Selección.
Mundial de Fútbol 2026

El comentado gesto del rey Felipe VI con la Selección española de fútbol: "Les pilla desnudos y Cucurella se viste del revés"

El rey Felipe VI entró en el vestuario de los jugadores de la selección española de fútbol para felicitarles después de su victoria ante Uruguay. Un gesto en el que vimos a un monarca mucho más distendido que en otras recepciones oficiales.

Martina y Edurne

Pastora Soler sorprende a Martina y le dedica este emotivo mensaje de apoyo

Gumbo criollo

Joseba Arguiñano elabora una receta típica de Luisiana: gumbo criollo

Anchoas fritas en pasta brick

Anchoas fritas en pasta brick: un aperitivo crujiente y fácil de Arguiñano

Publicidad