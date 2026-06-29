Laura Matamoros celebra el gran logro de su hijo Matías y Kiko Matamoros presume, orgulloso, de su nieto

Laura Matamoros no puede estar más orgullosa de su hijo mayor. Matías ha vuelto a demostrar su talento sobre el campo al proclamarse campeón de España de golf en su categoría, demostrando que tiene un futuro muy prometedor en este deporte.

La influencer ha compartido la feliz noticia en sus historias de Instagram con una imagen del momento de la entrega de premios. Junto a la fotografía, Laura ha escrito: "Orgullosa de ti. Mati es el mejor jugador de 8 años de España. Un año más seguimos con todo", reflejando la emoción que siente al ver cómo su hijo continúa sumando éxitos.

Laura Matamoros a través de sus storys de instagram | Instagram

Quien tampoco ha querido dejar pasar la ocasión ha sido Kiko Matamoros. El colaborador ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía de su nieto recogiendo el trofeo y le ha dedicado unas palabras de cariño: "Campeón de España de golf de su categoría. ¡Enhorabuena, Mati! Orgulloso de ser tu abuelo y de tus éxitos. Te adora Venom".

Unas palabras con las que Kiko ha dejado claro el enorme orgullo que siente por Matías, a quien ha acompañado y apoyado desde sus primeros pasos en este deporte y cuyo progreso sigue muy de cerca.

No es la primera vez que Matías consigue destacar en el mundo del golf. El pequeño lleva varios años compitiendo y acumulando importantes triunfos, demostrando una gran pasión por este deporte desde muy pequeño.