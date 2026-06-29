“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

Los tres concursantes de La ruleta de la suerte han estado muy cerca de pasar a la Gran final. Primero ha sido Raquel la que ha caído en el Se lo doy, que ha decidido dárselo a Borja, y aunque ha intentado ir a por el bote, el Pierde turno le ha estropeado su estrategia.

“Borja no hace falta ni que tire”, ha dicho el presentador, ya que podía pasar directamente a la Gran final con la cantidad que tenía. Sin embargo, el concursante ha decidido tirar, lo que nadie imaginaba es que él también caería en el Se lo doy. Esta vez ha sido Andrea la beneficiada, que ha pasado de ser la que menos posibilidades tenía de pasar a la Gran final a la que más, pero… no ha sido así.

El concursante del atril azul, que aún conservaba el turno, ha intentado tirar al bote y… ¡lo ha conseguido! Se ha ido a jugar la Gran final con 2375 euros. ¡Un panel digno de ver, no te lo pierdas en el vídeo!

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