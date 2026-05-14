Lydia Lozano se escondía bajo la Pizza de Mask Singer... ¡y tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo sabían!

¡El secreto mejor guardado de la cocina de Mask Singer ha saltado por los aires! Tras semanas volviendo locos a los investigadores con sus pistas sobre salseos y su energía incombustible, Pizza ha tenido que revelar su identidad. Y el impacto ha sido total: ¡Lydia Lozano era la masa que escondía el secreto!

Al grito de "¡Quítatela, quítatela!", la máscara ha desvelado el rostro de la periodista, provocando un auténtico terremoto en el plató. Ana Milán y Boris Izaguirre han celebrado haber dado con la reina del "chuminero" bajo los ingredientes de la pizza más marchosa de la televisión.

Lydia y esa vitalidad que la caracteriza, ha confesado lo bien que lo ha pasado: "De lo más divertido que he hecho en mi vida", ha dicho tras revelar su identidad.

La revelación de Lydia Lozano como Pizza entra directamente en el salón de la fama del programa. Su paso por el escenario ha estado lleno de ritmo y, cómo no, de ese "salseo" que solo ella sabe cocinar. ¡No te pierdas el momento exacto en el que el plató se ha venido abajo con este desenmascaramiento!