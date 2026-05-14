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MASK SINGER: Sigue en directo la sexta gala donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Desenmascaramiento

Lydia Lozano se escondía bajo la Pizza de Mask Singer... ¡y tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo sabían!

Una de las caras más conocidas de la televisión ha dejado a los investigadores con la boca abierta tras revelar su identidad.

Lydia Lozano se escondía bajo la Pizza de Mask Singer... ¡y tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo sabían!

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¡El secreto mejor guardado de la cocina de Mask Singer ha saltado por los aires! Tras semanas volviendo locos a los investigadores con sus pistas sobre salseos y su energía incombustible, Pizza ha tenido que revelar su identidad. Y el impacto ha sido total: ¡Lydia Lozano era la masa que escondía el secreto!

Al grito de "¡Quítatela, quítatela!", la máscara ha desvelado el rostro de la periodista, provocando un auténtico terremoto en el plató. Ana Milán y Boris Izaguirre han celebrado haber dado con la reina del "chuminero" bajo los ingredientes de la pizza más marchosa de la televisión.

Lydia y esa vitalidad que la caracteriza, ha confesado lo bien que lo ha pasado: "De lo más divertido que he hecho en mi vida", ha dicho tras revelar su identidad.

La revelación de Lydia Lozano como Pizza entra directamente en el salón de la fama del programa. Su paso por el escenario ha estado lleno de ritmo y, cómo no, de ese "salseo" que solo ella sabe cocinar. ¡No te pierdas el momento exacto en el que el plató se ha venido abajo con este desenmascaramiento!

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

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