Investigación | Programa 6
Ana Milán estalla contra Clavel y señala a Chanel: “Eres la máscara que más nerviosa me está poniendo”
Rosalía, Chanel, Amaia, Amaia Montero… Son muchas las teorías. Pero todas ellas apuntan a que se esconde una cantante bajo Clavel.
Publicidad
Clavel ha prendido fuego al escenario (literalmente) con su interpretación de ‘Girl on fire’ de Alicia Keys. Una flor que no tiene miedo a nada y que ha hecho saltar las alarmas de los investigadores, que afirman que la máscara sabe cantar. Pero ha sido Ruth Lorenzo la que parece haber confirmado su teoría: “¡Sé quién es!”.
Sin embargo, cabe recordar que Ruth Lorenzo ya se equivocó a lo grande la última vez que estuvo Clavel en Mask Singer. Por eso, antes de delatadores, mejor tener presentes las nuevas pistas de la máscara, aunque solo una de ellas sea real: “No es la primera vez que me planto en Mask Singer” y “mi profesión es completamente diferente a lo que estudié”.
Ruth ha insistido en saber de quién se trata para señalar a una buena amiga suya: Chanel. Boris Izaguirre no se ha dejado convencer por su compañera y, analizando en detalle las pistas de Clavel, ha apostado por otra cantante Amaia. Mientras que Brasero, recogiendo el testigo de Boris, ha optado por Amaia Montero.
Ana Milán ha interpelado a la máscara directamente, afirmando que es la “mascara que más nerviosa le está poniendo”. Tras dejar caer que podría tratarse de Nathy Peluso, la investigadora ha recogido cable para sumarse a la teoría de Ruth y quedarse con Chanel. Todo ello dando pie a Juan y Medio, que ha ignorado todo lo anterior y afirma estar ante Rosalía. Dale play al vídeo para ver de nuevo todas las teorías y elaborar la tuya propia.
Publicidad