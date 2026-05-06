Ruth Lorenzo cumple su penitencia tras fallar con el delatador: "¡Me quiero ir a mi casa!"

Por primera vez en esta quinta edición, el pasado programa vimos al delatador en acción. Después de varios amagos de AnaMilán, fue Ruth Lorenzo la que decidió arriesgarlo todo en la mesa de investigación.

Muy convencida de su teoría sobre que Rosa López se escondía bajo Clavel, la cantante decidió accionar el pulsador para intentar desenmascarar al personaje. Sin embargo, su apuesta no era la correcta, y el reglamento de Mask Singer es implacable cuando se falla.

Para sorpresa de todo el plató, Arturo Valls ha anunciado la consecuencia directa por el error. Con los ojos completamente vendados y el corazón a mil, Ruth ha tenido que enfrentarse a la temida caja sorpresa. Su misión: introducir la mano en un habitáculo repleto de saltamontes vivos y encontrar el clavel perdido.

Los gritos y las risas se han apoderado de sus compañeros, que no han dudado en apartarse de la mesa mientras Ruth intentaba mantener la calma a oscuras. ¡No te pierdas la reacción completa de la investigadora!