Paco Castañares, crítico del PSOE: "El futuro de Pedro Sánchez ya no existe, está acabado"

A Paco Castañares, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura, no le ha sorprendido "en absoluto" lo que hemos visto este fin de semana en el Comité Federal del PSOE. "Él (Pedro Sánchez) está ahí encerrado en el búnker y de ahí no sale" dice el socialista crítico con el secretario general.

Cree que los miembros de la ejecutiva actual "no interactúan con la sociedad, no saben lo que piensa la gente de la calle...ni siquiera saben lo que piensan los militantes". Critica duramente que el Comité Federal, el búnker como le llama él, ha decidido unir el destino de todo el partido al futuro de Sánchez y "todo el mundo sabe que el futuro de Sánchez no existe, es pasado, está acabado". Considera que lo que hay que hacer es hablar de "futuro" y hay que hacerlo con los jóvenes, principalmente. Destaca de ellos que tiene la "valentía" de estar saliendo a la calle estos días para decir que "piensan de una manera diferente". "Los demócratas no podemos tener miedo a las urnas" zanja Paco Castañares.

Realidad paralela

Roberto González, militante de base y uno de los portavoces de la plataforma "Reactiva Psoe" cree que el PSOE vive en una realidad paralela y que "si viene un extraterrestre y lo ve, diría que van al suicidio voluntariamente". Crees que Pedro Sánchez vive en su propia realidad y destaca, además, que en el Comité Federal dijo "exactamente lo mismo que en el Congreso" cuando compareció para hablar de los últimos casos de corrupción en el PSOE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.