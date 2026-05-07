Actuación | Programa 5
Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams
Puede que tenga miles de años, pero Momia bien sabe cómo moverse en el escenario de Mask Singer. Una vez más, esta máscara ha dejado sin palabras a los investigadores.
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En cuanto Momia ha saltado al escenario al ritmo de ‘Rock Dj’ de Robbie Williams, Ana Milán se ha quedado boquiabierta. No es para menos: estamos a un paso de las semifinales y es el momento de dejarse la piel (o vendas) en la pista de baile.
La máscara ha bajado a la altura del público para terminar de encender la euforia en el plató. Todo el mundo se movía junto a Momia, agitando sus luces para animar un espectáculo ya emocionante de por sí.
Revive este show tantas veces como quieras dando play al vídeo de arriba. Porque Momia ha venido a Mask Singer a triunfar y. una noche más, ha demostrado por qué está entre las favoritas.
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