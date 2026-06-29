De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel

Andrea ha comenzado este panel de La ruleta de la suerte con 0 euros. Pero tras caer en el gajo exprés, la cosa ha mejorado ¡y mucho!

El panel ya tenía todas las vocales reveladas, así que, la concursante solo tenía que acertar con las consonantes. Además, como no tenía ninguna cantidad que perder, la concursante se ha lanzado sin dudarlo.

“Estaba agobiada”, ha dicho todavía nerviosa tras resolver el panel. No le ha dado tiempo a decir la última letra antes de resolverlo, aun así, se ha llevado una gran cantidad. ¡Qué bien! Pincha en el vídeo para ver este momentazo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas