La unión de Edurne y Leire Martínez emociona en La Voz Kids con una actuación inolvidable

Edurne y Leire Martínez compartieron escenario en La Voz Kids para interpretar Mi nombre, un tema que ambas defendieron con una actuación marcada por la emoción, la energía y la complicidad entre las dos artistas.

La conexión entre coach y asesora quedó patente durante toda la actuación, que fue creciendo hasta lograr que el público se pusiera en pie para aplaudir. El momento reflejó la admiración mutua y la estrecha amistad que mantienen dentro y fuera del programa.

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