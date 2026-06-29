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Edurne y Leire Martínez en La Voz Kids

Edurne y Leire Martínez ponen al público en pie con ‘Mi nombre’ en La Voz Kids

LA VOZ KIDS

La unión de Edurne y Leire Martínez emociona en La Voz Kids con una actuación inolvidable

Coach y asesora protagonizan uno de los momentos más especiales de los Asaltos al interpretar juntas Mi nombre, una actuación que acaba con el público completamente entregado.

Celia Gil
Celia Gil
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Edurne y Leire Martínez compartieron escenario en La Voz Kids para interpretar Mi nombre, un tema que ambas defendieron con una actuación marcada por la emoción, la energía y la complicidad entre las dos artistas.

La conexión entre coach y asesora quedó patente durante toda la actuación, que fue creciendo hasta lograr que el público se pusiera en pie para aplaudir. El momento reflejó la admiración mutua y la estrecha amistad que mantienen dentro y fuera del programa.

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