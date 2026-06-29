Mitchel Musso reaparece y desvela el lado oculto de Hannah Montana: por qué nunca pudo ver la serie y cómo Disney frenó su carrera

Mitchel Musso ha reaparecido públicamente en su primera entrevista tras casi una década completamente alejado de los focos de Hollywood.

El actor que fue el encargado de dar vida al inolvidable Oliver Oken en Hannah Montana se ha sincerado en The Joe Vulpis Podcast sobre el precio de la fama y las estrictas cláusulas de exclusividad que firmó durante la emisión de la serie. "Estoy seguro de que le ofrecieron cosas a mi agencia, pero era imposible hacerlas porque estábamos muy comprometidos con Disney. Si no era una DCOM (una película original de Disney Channel), entonces… no podíamos hacerla".

El actor de 34 años ha confesando que la cadena le obligó a rechazar importantes papeles como ponerle voz al protagonista de la serie animada Avatar: The Last Airbender.

Eso sí, el intérprete ha dejado sin palabras a los fans al admitir que jamás veía la serie que lo catapultó al estrellato debido a las inseguridades que le provocaba su propia imagen: "Vi casi todo, excepto Hannah. [...] No soporto ver las repeticiones… Me pone aún más nervioso. Me encanta estar frente a la cámara, pero verme en ella no me sienta bien".

Los actores de 'Hanna Montana': Jason Earles, Miley Cyrus y Mitchel Musso | Getty

A pesar de las restricciones profesionales, Mitchel Musso guarda un excelente recuerdo del vínculo con sus compañeras de reparto de Hannah Montana, asegurando que su amistad con Miley Cyrus y Emily Osment fue lo más gratificante de la experiencia.

"Como si fuera nuestra escuela secundaria, bachillerato, universidad. Estos fueron nuestros años formativos. Nos graduamos en una clase de tres. Éramos solo Miley, Emily y yo, ¿verdad? Así que, lo significó todo para nosotros", ha explicado con cariño sobre sus compañeras del elenco.