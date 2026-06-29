Pastora Soler sorprende a Martina y le dedica este emotivo mensaje de apoyo

La Audición a ciegas de Martina logró conquistar a los coaches, llevándose el pleno con su versión de ‘Que hablen de mí’ de Pastora Soler. Ahora, en plenos Asaltos, la concursante ha recibido una bonita sorpresa por parte de la cantante, que le ha transmitido todo su apoyo antes de salir al escenario.

Edurne le hizo saber que “es un gustazo” que forme parte de su equipo. Sin embargo, cedió el turno de palabra a Pastora, que mandó un mensaje en forma de audio. Así, móvil en mano, la coach le dejó el teléfono a la joven para, automáticamente, emocionarla.

“Soy Pastora Soler y me acaban de alegrar la tarde”, comenzaba la artista: “Vaya voz que tienes, vaya dominio”. De igual modo, Soler le ha dejado claro que verla en el plató, aún a la distancia, es un “regalo” para ella.

“Ha sido una emoción”, se sinceraba la talent al recibir el mensaje: “Me han entrado los sudores porque no me lo creía”. Dale play al vídeo y revive esta emocionante sorpresa que tanto ha alegrado a la joven Martina.

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