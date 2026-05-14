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MASK SINGER: Lydia Lozano se escondía bajo Pizza

Investigación | Programa 6

¡Total Five en Mask Singer! Todos los investigadores apuntan a Rappel como Tortuga

No es fácil que todos los investigadores estén de acuerdo en algo. Sin embargo, Tortuga es muy especial y se ha llevado el primer Total Five de la temporada de Mask Singer.

¡Total Five en Mask Singer! Todos los investigadores apuntan a Rapel como Tortuga

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Tortuga ha demostrado que ha venido a Mask Singer a “pasárselo bien” como si de un Hombre G se tratara. Pero, ¿quién se esconde realmente bajo esta máscara? Los investigadores no lo están teniendo nada fácil.

Actuación Tortuga

Actuación Tortuga

Ana Milán y Boris Izaguirre han empezado sus análisis peleándose por la edad de Tortuga. Vuelta la paz a la tribuna, la máscara ha dado pie a sus dos pistas (siendo solo una verdadera). “Mis fuertes aletas han recogido dos premios Goya”, ha empezado, antes de dar paso a la segunda hipótesis: “Una de las mujeres más ricas del mundo me pidió matrimonio”.

Ruth Lorenzo, a pesar de la euforia de Ana Milán, ha sido la primera en hablar. Tras repasar las pistas de Tortuga, ha sentenciado que se trata de Lorenzo Capriles. Brasero ha discrepado en el acto y se ha quedado con Rappel. Una opción que ha encantado a Ana Milán, quien se ha sumado a la hipótesis del meteorólogo; al igual que Boris Izaguirre.

Juan y Medio se ha indignado con sus compañeros, puesto que Rappel fue la primera teoría que planteó sobre Tortuga. Un “homenaje”, le ha dicho Boris. Sea como sea, el presentador andaluz se reafirma para sumarse al primer Total Four de la temporada. Ruth no se ha querido quedar atrás y ha rectificado, pasándose al Team Rappel y así tener un Total Five. ¿Habrán acertado? Vuelve a ver el vídeo y estudia cada detalle para averiguarlo.

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