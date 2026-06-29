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Mejores momentos | 29 junio

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

El concursante se ha llevado 500 euros en este panel gracias a la ayuda del gajo de verano.

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

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Marta Jorge
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La ruleta de la suerte está oficialmente en verano y como no podía ser de otra forma, nos ha traído unos paneles muy veraniegos, como este sobre California. En este caso, ha sido Borja quien lo ha resuelto haciendo un gran panel.

El concursante del atril azul ha caído varias veces a lo largo del programa en el gajo de verano de 300, pero esta vez le ha venido muy, pero que muy bien. Tras una última tirada lo ha resuelto sin problemas y se ha llevado una gran ola.

Aprovechando el panel, Jorge Fernández ha añadido un dato curioso sobre el origen de las mechas californianas. ¿Tú sabes de donde vienen? ¡No te pierdas el vídeo para descubrirlo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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