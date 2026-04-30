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MASK SINGER: Cayetana Guillén Cuervo y Tomás Roncero, desenmascarados en la cuarta gala

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Tortuga, “el terror de la Super Bowl”, afirma ser fan de Raffaella Carrà en sus pistas

El fútbol americano ha aterrizado en Mask Singer de la mano de Tortuga, quien afirma ser fan absoluto de Raffaella Carrà en sus pistas.

Tortuga, “el terror de la Super Bowl”, afirma ser fan de Raffaella Carrà en sus pistas

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Borja Tamayo
Publicado:

Una nueva máscara ha entrado en Mask Singer con una rapidez que nada tiene que ver con sus apariencias. Y es que Tortuga parece ser un crack del fútbol americano y así lo ha dejado claro en sus pistas:

  • Uno de los shows deportivos más importantes del mundo llega a Mask Singer de la mano de Tortuga, que pretende tener “la entrada más espectacular” del programa. Se considera “el terror de la Super Bowl” y su vestimenta bien lo ilustra.
  • “En vez de jugar a hacer placajes, yo ya tenía mi propia técnica que dejaba a todos boquiabiertos”, continúa. Porque, además del deporte, Tortuga es un fiel amante de toda “gran fiesta”.
  • Una fiesta que ha entonado al ritmo de Raffaella Carrà, de quien dice tener muchos “recuerdos”.

“¡Dj, dale al play!”, comentaba Tortuga. Así que, siguiendo sus propias exigencias, ¡dale al play al vídeo de arriba! La fiesta acaba de empezar y esta máscara no está dispuesta a esconderse bajo el caparazón.

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