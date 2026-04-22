Minuto a minuto
Sigue la tercera noche de Mask Singer en directo: llegan las primeras máscaras invitadas
La tercera gala del programa más enigmático de la televisión calienta motores ante una noche que promete ser inolvidable.
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Mask Singer avanza a velocidad de vértigo con tantas sorpresas como nos tiene acostumbrados. Tras descubrir a Bernd Schuster y ElleMacPherson en el primer programa, Salva Reina y Martina Navratilova fueron sorprendidos en la segunda gala.
Esta noche, después de El Hormiguero, llegan las primeras Wild Carts de la temporada. Mofeta, Chanclas y Troglodita serán las máscaras invitadas que luchen por encubrir su identidad lo máximo posible. ¡Te esperamos!
¡Todo listo para la tercera gala! Noche de grandes sorpresas
Arturo Valls abre de nuevo el plató más misterioso de la televisión. Esta noche el espectáculo sube de nivel con nuevas mecánicas, invitados de altura y el secreto mejor guardado de nuestros famosos puesto a prueba.
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