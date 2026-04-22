Sigue la tercera noche de Mask Singer en directo: llegan las primeras máscaras invitadas

Mask Singer avanza a velocidad de vértigo con tantas sorpresas como nos tiene acostumbrados. Tras descubrir a Bernd Schuster y ElleMacPherson en el primer programa, Salva Reina y Martina Navratilova fueron sorprendidos en la segunda gala.

Esta noche, después de El Hormiguero, llegan las primeras Wild Carts de la temporada. Mofeta, Chanclas y Troglodita serán las máscaras invitadas que luchen por encubrir su identidad lo máximo posible. ¡Te esperamos!