Mika recuerda el secuestro de su padre y cómo la música ayudó a su familia a superarlo

El cantante recordó los meses de angustia que vivieron hasta que su padre fue liberado. Durante ese tiempo, llegaron incluso a perder completamente el contacto con él.

Mika explicó que la música se convirtió en una vía de escape para toda la familia. Escuchar a grupos como Nirvana o artistas como Nina Simone les ayudaba a liberar sus emociones y afrontar lo ocurrido.

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