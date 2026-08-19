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Incendio Calcuta

Al menos nueve muertos, incluido un niño, por un incendio en un hotel en Calcuta, la India

Las nueve víctimas eran bangladesíes, mientras la policía investiga tanto sus identidades como el origen del incendio.

Vista del exterior del hotel incendiado hoy en Calcuta.

Vista del exterior del hotel incendiado hoy en Calcuta. EFE

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Alejandro Lorente
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Al menos nueve personas han muerto, entre ellas un niño, y varias han resultado heridas este miércoles tras un incendio declarado la madrugada en un hotel de la ciudad de Calcuta, en el este de la India, informaron fuentes oficiales.

Según un diplomático de la Misión de Bangladés en Calcuta, citando a los servicios locales de bomberos, las nueve víctimas mortales eran de nacionalidad bangladesí, aunque la policía todavía trabaja en la confirmación oficial de sus identidades.

El fuego se inició sobre las 02:00 hora local (20:30 horas GMT del martes) en un establecimiento de la calle Mirza Ghalib, en pleno centro de la ciudad, cerca de la concurrida zona comercial de New Market.

La zona es un punto habitual de alojamiento para miles de personas que se cruzan desde Bangladés, cuya frontera occidental separa al país con el estado indio de Bengala Occidental, para recibir tratamiento médico, con precios accesibles y una infraestructura hospitalaria más avanzada. Varios efectivos ya se han desplazado al lugar para desalojar a los huéspedes atrapados y sofocar las llamas.

El origen del incendio se encuentra bajo investigación de los servicios de emergencia. El incidente tiene lugar apenas dos días después de otro mortífero incendio hotelero en la misma región, donde al menos ocho personas murieron en la localidad de Tarapith tras declararse un fuego por un cortocircuito. Los incendios masivos son frecuentes en edificios de la India debido al incumplimiento de las normas de seguridad, la ausencia de equipos de prevención y errores en los sistemas eléctricos

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