¡Javier saca sus pasos prohibidos! Torito consigue que baile en Pasapalabra por primera vez

Ver para creer. En su programa 125 en Pasapalabra, al fin… ¡Javier ha bailado! Parecía un destino inevitable teniendo a Torito al lado, después de que el reportero consiguiera que Jorge Garbajosa formara parte de su espectáculo.

Por primera vez, se ha podido ver cómo se mueve el concursante y, sin duda, ha sacado su lado más sexy y desinhibido. De hecho, ni se ha resistido cuando el invitado le ha sacado a la pista.

La canción se lo ha puesto en bandeja a Torito para montar el caos: ‘Todos me miran’, de Gloria Trevi. Garbajosa quería ganar para evitar el show, pero no ha podido aprovechar la oportunidad. El reportero se ha llevado la victoria y ha montado el espectáculo con Javier, convirtiéndose por instantes en una pareja con mucho magnetismo.

Podría haber acabado ahí. Javier ya iba a regresar a su asiento… cuando Torito le ha cogido en brazos, dejando al concursante por los suelos. La caída no ha tenido consecuencias y el reportero incluso ha presumido de ser talismán: “Cada vez que vengo a este programa, con la persona que he concursado ha ganado el bote”. “¡Estás a punto de caramelo!”, ha exclamado eufórico, besando y despeinando deliberadamente al madrileño. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle de este momentazo histórico!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas