El romántico beso de Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott: tres años de sólida relación

Pablo Urdangarin, hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, ha vuelto a ponerse la camiseta del Fraikin BM Granollers después de sus vacaciones de verano y lo ha hecho con una persona muy especial a su lado. Johanna Zott no quiso perderse el regreso del deportista a la competición y acudió al pabellón para animarle durante el encuentro ante el Wacker Thun.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott | Europa Press

El Granollers se llevó la victoria por 34-31 en el XXXVI Torneo Ciudad de Granollers, en un partido en el que Pablo volvió a tener un papel destacado. Sin embargo, una vez terminado el partido, todas las miradas se dirigieron hacia las gradas, donde le esperaba su pareja.

Johanna y Pablo atraviesan uno de sus momentos más sólidos desde que comenzaron su relación hace ya tres años. La joven, estudiante de medicina, se ha convertido en una figura habitual en los momentos importantes del jugador y, una vez más, quiso acompañarle en una fecha señalada de su carrera deportiva.

Beso de Pablo Urdangarin y Johanna Zott | Europa Press

Tras el pitido final, la pareja protagonizó numerosas muestras de cariño. Abrazos, sonrisas y besos mostraron la complicidad que existe entre ambos. Finalmente, abandonaron el pabellón juntos y de la mano.