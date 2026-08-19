EL HIJO DE LA INFANTA ELENA E IÑAKI URDANGARIN
El romántico beso de Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott: tres años de sólida relación
Johanna Zott se convirtió en su principal apoyo durante su vuelta de Pablo Urdangarin durante la competición y ambos han protagonizado unas románticas imágenes tras la victoria del Granollers.
Publicidad
Pablo Urdangarin, hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, ha vuelto a ponerse la camiseta del Fraikin BM Granollers después de sus vacaciones de verano y lo ha hecho con una persona muy especial a su lado. Johanna Zott no quiso perderse el regreso del deportista a la competición y acudió al pabellón para animarle durante el encuentro ante el Wacker Thun.
El Granollers se llevó la victoria por 34-31 en el XXXVI Torneo Ciudad de Granollers, en un partido en el que Pablo volvió a tener un papel destacado. Sin embargo, una vez terminado el partido, todas las miradas se dirigieron hacia las gradas, donde le esperaba su pareja.
Johanna y Pablo atraviesan uno de sus momentos más sólidos desde que comenzaron su relación hace ya tres años. La joven, estudiante de medicina, se ha convertido en una figura habitual en los momentos importantes del jugador y, una vez más, quiso acompañarle en una fecha señalada de su carrera deportiva.
Más Celebrities
- Mette-Marit cumple 53 años tras un año muy duro: su salud, la condena de su hijo Marius y el escándalo Epstein
- Sara Carbonero, tras superar un exigente reto físico después de una etapa complicada: "Solo yo sé lo que significa"
- La apasionante y trágica vida de Diana de Gales: el libro del hermano de Lady Di en el que lo contará todo
Tras el pitido final, la pareja protagonizó numerosas muestras de cariño. Abrazos, sonrisas y besos mostraron la complicidad que existe entre ambos. Finalmente, abandonaron el pabellón juntos y de la mano.
Publicidad