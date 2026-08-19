Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”

La visita de Amaya Valdemoro a Pasapalabra ha dejado un momento particularmente emotivo cuando la exjugadora de baloncesto ha enseñado un anillo muy especial. Simboliza uno de los mayores hitos de su carrera: su ingreso en el Hall of Fame de la WNBA, un honor aún mayor porque es la primera española en conseguirlo y la séptima europea en toda la historia.

“Represento a una hornada de jugadoras, jóvenes, mayores, que abrieron camino, las que van a venir después de mí, que están abriendo camino también y conquistando Estados Unidos”, ha expresado la leyenda de la canasta. Ha traído su anillo a Pasapalabra y se lo ha mostrado a Roberto Leal. ¡Espectacular!

Amaya ha querido también hacer una reivindicación del baloncesto femenino y destacar su brillante futuro, en vísperas del Mundial. “Seguro que van a luchar por las medallas”, ha comentado sobre la selección española. Por eso, se ha mostrado convencida de que más jugadoras tendrán su anillo: “He tenido el honor de ser la primera pero es que van a venir muchas otras, porque son mejores, orgullo de lo que viene”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!

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