Mejores momentos | 19 de agosto
Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”
La madrileña ha hablado con Roberto Leal sobre el honor que supone ser la primera española en ingresar en el Hall of Fame de la WNBA y ha asegurado que no será la última.
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La visita de Amaya Valdemoro a Pasapalabra ha dejado un momento particularmente emotivo cuando la exjugadora de baloncesto ha enseñado un anillo muy especial. Simboliza uno de los mayores hitos de su carrera: su ingreso en el Hall of Fame de la WNBA, un honor aún mayor porque es la primera española en conseguirlo y la séptima europea en toda la historia.
“Represento a una hornada de jugadoras, jóvenes, mayores, que abrieron camino, las que van a venir después de mí, que están abriendo camino también y conquistando Estados Unidos”, ha expresado la leyenda de la canasta. Ha traído su anillo a Pasapalabra y se lo ha mostrado a Roberto Leal. ¡Espectacular!
Amaya ha querido también hacer una reivindicación del baloncesto femenino y destacar su brillante futuro, en vísperas del Mundial. “Seguro que van a luchar por las medallas”, ha comentado sobre la selección española. Por eso, se ha mostrado convencida de que más jugadoras tendrán su anillo: “He tenido el honor de ser la primera pero es que van a venir muchas otras, porque son mejores, orgullo de lo que viene”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!
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