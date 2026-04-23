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MASK SINGER: Sigue en directo la tercera gala, con nuevas máscaras y dos nuevos famosos desvelados

Investigación | Programa 3

Ruth Lorenzo, al límite, amenaza con delatador frente a Labios: “Yo sé quién es”

La interpretación de Titanium de Labios ha llevado a Ruth Lorenzo al límite, que se ha plantado frente al delatador.

Ruth Lorenzo, al límite, amenaza con delatador frente a Labios: “Yo sé quién es”

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Borja Tamayo
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Labios ha llevado la euforia a Mask Singer 5 con su interpretación de Titanium. Una energía que también ha invadido a Ruth Lorenzo, quien ha amenazado hasta en dos ocasiones con pulsar el delatador. “Yo sé quien es”, gritaba, mientras Boris Izaguirre intentaba detenerla.

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Finalmente, Ruth ha vuelto a su asiento y Labios ha compartido su pista extra: “MI verdadera esencia está en los colores del arcoíris de mis pintalabios”. Un dato que parece confirmar que tras la máscara se esconde una auténtica referente de la cosmética.

Mientras que Ana Milán se ha mantenido firme con su apuesta de la primera gala, señalando así que bajo el disfraz está Kylie Minogue, Boris y Ruth han optado por las Spice Girls. El periodista sueña con Geri Halliwell y la cantante con Victoria Beckham.

Juan y Medio no se sumado a la fiesta de las Spice y ha optado por una actriz muy pirata: Keira Knightley. Ahora bien, la sorpresa la ha dado Arturo Valls, alejándose de las normas para intervenir con su propia predicción y afirmar que bajo Labios está Eva Longoria. Una idea que ha gustado mucho a los investigadores, quienes lo han animado a subir a la tribuna para pulsar el delatador. ¿Y tú? ¿Tienes claro de quién se trata? ¡El delatador está muy calentito!

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