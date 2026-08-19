Un momento clave
La verdad sobre la muerte de Boran sale a la luz: Alya y Cihan destapan la trampa de Ecmel en En tierra lejana
Un encuentro inesperado con el verdadero Hamada permite a Alya y Cihan reconstruir lo ocurrido y descubrir que Ecmel consiguió que todas las sospechas recayeran sobre Nadim.
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Todo cambia cuando Alya descubre al verdadero Hamada mientras viaja en coche con Cihan. La doctora corre tras él y confirma que se trata del hombre que acabó con la vida de Boran en el accidente. Sin embargo, Hamada saca un arma, amenaza a Alya y termina escapando después de que Cihan intervenga para protegerla.
La aparición de Hamada permite al matrimonio comprender el engaño: el hombre al que encontraron en Siria era un señuelo y fue él quien señaló a Nadim. Alya y Cihan descubren así que Ecmel les tendió una trampa para hacerles creer que Nadim era el responsable de la muerte de Boran.
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