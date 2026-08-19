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Pasapalabra
David apura el cronómetro hasta el final para decidir su pulso con Javier en AlaZ
La igualdad marcó un intenso duelo: una única palabra terminó concentrando toda la emoción y dejó en manos de David el desenlace de la prueba.
Javier tomó ventaja desde el inicio gracias a una espectacular racha de diez aciertos consecutivos y cerró su participación con 22 respuestas correctas. Sin embargo, un error en el tramo final abrió de nuevo las opciones de su rival.Con 21 aciertos y sin fallos, David llegó a su último turno necesitando una sola respuesta para imponerse. Consciente de lo mucho que había en juego, agotó prácticamente todo su tiempo e incluso solicitó una letra adicional antes de lanzarse a por la palabra que podía decidir el enfrentamiento.
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