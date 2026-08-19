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Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!

Pasapalabra

David apura el cronómetro hasta el final para decidir su pulso con Javier en AlaZ

La igualdad marcó un intenso duelo: una única palabra terminó concentrando toda la emoción y dejó en manos de David el desenlace de la prueba.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier tomó ventaja desde el inicio gracias a una espectacular racha de diez aciertos consecutivos y cerró su participación con 22 respuestas correctas. Sin embargo, un error en el tramo final abrió de nuevo las opciones de su rival.

Con 21 aciertos y sin fallos, David llegó a su último turno necesitando una sola respuesta para imponerse. Consciente de lo mucho que había en juego, agotó prácticamente todo su tiempo e incluso solicitó una letra adicional antes de lanzarse a por la palabra que podía decidir el enfrentamiento.

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