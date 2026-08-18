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Los viajes del Imserso ya tienen fecha para reservar: casi 900.000 plazas desde 50 euros

La nueva temporada del Imserso arranca con casi 900.000 plazas y precios muy atractivos para los viajeros, pero también con la amenaza de algunos hoteles valencianos de abandonar el programa si las cuentas siguen sin salirles.

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Los viajes del Imserso ya tienen fecha para reservar: casi 900.000 plazas desde 50 euros | EUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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Muchos ya estaban esperando para preparar las maletas. Los viajes del Imserso de esta temporada ya tienen fecha para comenzar a reservarse: será a partir del 14 de septiembre, con una oferta de casi 900.000 plazas y opciones que parten desde los 50 euros. Más de la mitad de las plazas serán para el turismo peninsular, aunque el programa también incluye escapadas a la naturaleza y viajes culturales. Además, habrá vacantes para viajar con mascota y las opciones más económicas estarán dirigidas a los pensionistas con menos recursos.

Para muchos mayores, el programa supone la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones que difícilmente podrían permitirse de otra manera. "Es una bendición", asegura una de las usuarias. "La gente no puede viajar si no es por el Imserso" y "unos precios estupendos", señalan otros.

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso

Pero mientras los viajeros celebran unos precios asequibles, el malestar crece entre algunos hoteles de la Comunidad Valenciana. Parte del sector asegura que las tarifas que reciben son demasiado bajas y que mantener abierto un establecimiento en estas condiciones puede terminar generando pérdidas. "Lo que nos dicen los hoteleros es que así no se puede seguir", explica Fede Fuster, presidente de HOSBEC. Según señala el sector, los establecimientos reciben como máximo unos 30 euros por persona y día en régimen de pensión completa, aunque en algunos casos la cantidad es inferior.

Cristian Fernández, director del hotel Gran Garbí, sitúa la cifra que reciben en su caso en 25,70 euros: "Evidentemente es un importe que no deja de ser bajo". Una situación que lleva a algunos establecimientos a plantearse incluso si merece la pena continuar dentro del programa. "Que nos suban un poquito el precio para ver si nos sale a cuenta abrir el año que viene o no abrimos hasta junio, por lo menos que no perdamos dinero", reclama María del Mar Castellá, directora del Hotel Porto de Gandía.

Los hoteleros piden que las tarifas se actualicen, al menos, lo suficiente para hacer frente a unos costes que aseguran que no han dejado de crecer. "No se establece ningún tipo de revaloración en cuanto al precio y el nivel de gastos está subiendo cada vez más", explica Fuster. Desde el sector advierten de que proveedores y otros costes continúan encareciéndose mientras ellos tienen que trabajar con unos precios fijados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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