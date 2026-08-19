Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de agosto

Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

El reportero ha reaccionado eufórico ante la hazaña, que instantes después ha emulado la estrella del baloncesto español.

Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Los protagonistas de este ¿Dónde Están? no han sido ni David ni Javier, y eso es noticia. El mérito de los dos plenos ha sido de dos de los invitados: Torito y Jorge Garbajosa. Ambos han firmado la gesta de completar el panel en una prueba tan complicada, y dejando alguna anécdota en su celebración.

Roberto Leal ha dado a David a elegir entre dos cantantes emergentes: el barcelonés se ha quedado con Paula Koops, mientras que Javier ha jugado con Lucía de la Puerta. En uno y otro equipo se han encontrado con palabras que aparecen en títulos de sus canciones.

En el caso de Javier, ha dado la oportunidad de lucirse a sus invitados. Amaya Valdemoro ha rozado el pleno, pero quien lo ha conseguido es Torito. Al decir el penúltimo número, lo ha dado por resuelto y ha desatado la euforia. Roberto ha tenido que frenarle para que dijera el número que quedaba para completar el panel. Menos mal que le quedaba tiempo de sobra.

Ha coincidido que David, como Javier, tampoco ha estado fino en este programa con la prueba y con su táctica. Garbajosa ha acudido a solucionarlo y lo ha celebrado, pero con mucha más contención que Torito. ¡Revive ambos plenos en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

“He hecho bien”: Javier se planta con 22 aciertos en AlaZ y y desafía a David a alcanzarle

Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”

Amaya Valdemoro reivindica el baloncesto femenino y presume de anillo como leyenda: “Orgullo de lo que viene”

Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

¡Javier saca sus pasos prohibidos! Torito consigue que baile en Pasapalabra por primera vez
Mejores momentos | 19 de agosto

¡Javier saca sus pasos prohibidos! Torito consigue que baile en Pasapalabra por primera vez

Obregón
En plató

Ana Obregón se emociona al recordar a su amiga Lina Morgan: "Nunca habrá nadie como ella"

Vida
En plató

Eduardo estuvo muerto durante una hora a causa de un infarto: "Estaba en paz, no echaba de menos la vida"

Eduardo sufrió un infarto y estuvo muerto durante una hora. Tuvo una experiencia que jamás olvidará con su propia muerte ya que recuerda cómo volvió a la vida con ayuda de su abuelo fallecido.

Operación
Actualidad

María prefiere arriesgar la vida de su hija en una operación que verla sufrir: "Es una operación para sobrevivir"

María pide una oportunidad para que su hija pueda sobrevivir. Sofía cada vez sufre y siente más dolores por su condición: escloriosis con una desviación de 117 grados.

Cullera

Alquila un apartamento de ensueño y se encuentra con una vivienda llena de suciedad y deficiencias

León

Alerta en Hinojosa de San Vicente ante el posible avistamiento de un león con una "melena enorme"

Terremoto

La cadena de terremotos obliga a los vecinos de Granada a abandonar sus casas: "Tengo una ansiedad horrible"

Publicidad