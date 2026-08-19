Ni Javier ni David: la inesperada gesta de Torito y Jorge Garbajosa en el ¿Dónde Están?

Los protagonistas de este ¿Dónde Están? no han sido ni David ni Javier, y eso es noticia. El mérito de los dos plenos ha sido de dos de los invitados: Torito y Jorge Garbajosa. Ambos han firmado la gesta de completar el panel en una prueba tan complicada, y dejando alguna anécdota en su celebración.

Roberto Leal ha dado a David a elegir entre dos cantantes emergentes: el barcelonés se ha quedado con Paula Koops, mientras que Javier ha jugado con Lucía de la Puerta. En uno y otro equipo se han encontrado con palabras que aparecen en títulos de sus canciones.

En el caso de Javier, ha dado la oportunidad de lucirse a sus invitados. Amaya Valdemoro ha rozado el pleno, pero quien lo ha conseguido es Torito. Al decir el penúltimo número, lo ha dado por resuelto y ha desatado la euforia. Roberto ha tenido que frenarle para que dijera el número que quedaba para completar el panel. Menos mal que le quedaba tiempo de sobra.

Ha coincidido que David, como Javier, tampoco ha estado fino en este programa con la prueba y con su táctica. Garbajosa ha acudido a solucionarlo y lo ha celebrado, pero con mucha más contención que Torito. ¡Revive ambos plenos en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas