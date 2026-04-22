Esta noche, tres nuevas máscaras llegan a Mask Singer: Mofeta, Troglodita y Chanclas revolucionarán el formato

La emoción se multiplica esta noche con una gala cargada de sorpresas. Mask Singer recibe a sus primeras máscaras invitadas: Mofeta, Troglodita y Chanclas. Estos tres nuevos personajes aterrizan en el escenario con un único objetivo: jugar al despiste y tratar de hacerse con la máscara dorada.

Pero no estarán solos. La competición sigue su curso para las máscaras que ya nos cautivaron en el estreno. Labios, Loro, Momia y Chihuahua vuelven a escena para defender su identidad y tratar de evitar que sus nombres salgan a la luz.

Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo ya afilan su ingenio ante la llegada de estos nuevos invitados. ¿Se esconderá algún bombazo mundial bajo el aspecto prehistórico de Troglodita o el aire veraniego de Chanclas? El espectáculo y las dudas están servidas a partir de las 22:50 horas. ¡Te esperamos!