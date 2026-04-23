Lo nunca visto en Mask Singer: ¡Chanclas se convierte en dúo en plena actuación!

Chancla debutaba en Mask Singer con ‘La chica del bikini azul’ de Luis Miguel. No obstante, algo faltaba sobre el escenario. No había bailarines, estaba completamente solo. Hasta que, para sorpresa de todos, llegaba su par.

Chancla se convertía en Chanclas para dejar sin palabras a los investigadores, que no podían creer lo que estaban viendo. Un público eufórico recibía al dúo entre aplausos y vítores, dejando claro que dos siempre es mejor que uno.

¿Qué pareja se puede esconder tras estas máscaras? Todo puede pasar. Pero, de momento, nada como dar play al vídeo para disfrutar de uno de los momentos más memorables de la velada.