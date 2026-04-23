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MASK SINGER: Trancas y Barrancas y Samantha Fox, desenmascarados en una noche de locura

Actuación | Programa 3

Lo nunca visto en Mask Singer: ¡Chanclas se convierte en dúo en plena actuación!

¿Qué hay mejor que una máscara sobre el escenario de Mask Singer? ¡Dos máscaras! Así lo han demostrado Chanclas en una noche imposible de olvidar.

¡Son dos! Chanclas se convierten en el dúo favorito de Mask Singer con ‘La chica del bikini azul’

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Borja Tamayo
Publicado:

Chancla debutaba en Mask Singer con ‘La chica del bikini azul’ de Luis Miguel. No obstante, algo faltaba sobre el escenario. No había bailarines, estaba completamente solo. Hasta que, para sorpresa de todos, llegaba su par.

Chancla se convertía en Chanclas para dejar sin palabras a los investigadores, que no podían creer lo que estaban viendo. Un público eufórico recibía al dúo entre aplausos y vítores, dejando claro que dos siempre es mejor que uno.

¿Qué pareja se puede esconder tras estas máscaras? Todo puede pasar. Pero, de momento, nada como dar play al vídeo para disfrutar de uno de los momentos más memorables de la velada.

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

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