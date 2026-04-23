Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Samantha Fox se escondía tras la máscara de Labios

Actuación | Programa 3

Mofeta se convierte en Karol G en Mask Singer con ‘Si antes te hubiera conocido’ y los investigadores lo dan todo

‘Si antes te hubiera conocido’ ya es más de Mofeta que de Karol G. Una nueva máscara ha iluminado el escenario de Mask Singer y los investigadores han caído rendidos ante sus encantos.

Mofeta se convierte en Karol G en Mask Singer con ‘Si antes te hubiera conocido’ y los investigadores lo dan todo

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Nunca una mofeta había tenido tanto estilo omo el que desprende esta nueva máscara de Mask Singer. Por si los atuendos que lleva no fueran suficientes, la concursante ha llenado de ritmo la tercera gala del programa al más puro estilo Karol G.

Efectivamente, ojalá haberla “conocido antes”. Mofeta sabe moverse y los investigadores han querido seguir sus pasos desde la tribuna. Juan y Medio y Boris Izaguirre por un lado, Ruth Lorenzo y Ana Milán por el otro: ¡una auténtica fiesta!

Ha salido sola al escenario y no ha necesitado a nadie más para conquistar al público. Así que, si tienes ganas de más, lo tienes muy fácil: ¡dale al play y disfruta de nuevo de su actuación!

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Mofeta se convierte en Karol G en Mask Singer con ‘Si antes te hubiera conocido’ y los investigadores lo dan todo

Mofeta se convierte en Karol G en Mask Singer con ‘Si antes te hubiera conocido’ y los investigadores lo dan todo

Mofeta pasó de ser una “incomprendida” a “reírse de todo y de todos”: Las pistas de la nueva máscara de Mask Singer

Mofeta pasó de ser una “incomprendida” a “reírse de todo y de todos”: Las pistas de la nueva máscara de Mask Singer

Boris, dispuesto a “hacer historia” en Mask Singer y señala a Amaia Montero como Troglodita

Boris, dispuesto a “hacer historia” en Mask Singer y señala a Amaia Montero como Troglodita

Troglodita se convierte en ‘La reina’ de Lola Índigo en Mask Singer
Actuación | Programa 3

Troglodita se convierte en ‘La reina’ de Lola Índigo en Mask Singer

Las pistas de Troglodita en Mask Singer demuestran que es la más rápida de la prehistoria
Pistas | Programa 3

Las pistas de Troglodita en Mask Singer demuestran que es la más rápida de la prehistoria

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán
Investigación | Programa 3

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

Chanclas ha encontrado a su pareja. Ahora es el turno de los investigadores para encontrar a las celebridades bajo estas máscaras.

¡Son dos! Chanclas se convierten en el dúo favorito de Mask Singer con ‘La chica del bikini azul’
Actuación | Programa 3

Lo nunca visto en Mask Singer: ¡Chanclas se convierte en dúo en plena actuación!

¿Qué hay mejor que una máscara sobre el escenario de Mask Singer? ¡Dos máscaras! Así lo han demostrado Chanclas en una noche imposible de olvidar.

Chanclas busca su pareja en las pistas de Mask Singer: “Es un soltero de oro”

Chanclas busca su pareja en las pistas de Mask Singer: “Es un soltero de oro”

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

Juan y Medio se pierde con las influencers y sigue afirmando que Chihuahua es Paulina Rubio

Juan y Medio se pierde con las influencers y sigue afirmando que Chihuahua es Paulina Rubio

Publicidad