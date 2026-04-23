Mofeta se convierte en Karol G en Mask Singer con ‘Si antes te hubiera conocido’ y los investigadores lo dan todo

Nunca una mofeta había tenido tanto estilo omo el que desprende esta nueva máscara de Mask Singer. Por si los atuendos que lleva no fueran suficientes, la concursante ha llenado de ritmo la tercera gala del programa al más puro estilo Karol G.

Efectivamente, ojalá haberla “conocido antes”. Mofeta sabe moverse y los investigadores han querido seguir sus pasos desde la tribuna. Juan y Medio y Boris Izaguirre por un lado, Ruth Lorenzo y Ana Milán por el otro: ¡una auténtica fiesta!

Ha salido sola al escenario y no ha necesitado a nadie más para conquistar al público. Así que, si tienes ganas de más, lo tienes muy fácil: ¡dale al play y disfruta de nuevo de su actuación!