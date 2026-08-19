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Mika en El Hormiguero

El Hormiguero

Mika reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música en El Hormiguero

Mika habló en El Hormiguero sobre el avance de la inteligencia artificial y sus consecuencias para la industria musical.

El Hormiguero
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El cantante reconoció su sorpresa ante el potencial de esta tecnología y contó que hizo una prueba en la que la IA creó una producción musical completa en apenas dos minutos.

A pesar de sus posibilidades, Mika considera que existe una diferencia fundamental entre la creación humana y la artificial.

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