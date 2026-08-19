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El Hormiguero
Mika reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música en El Hormiguero
Mika habló en El Hormiguero sobre el avance de la inteligencia artificial y sus consecuencias para la industria musical.
El cantante reconoció su sorpresa ante el potencial de esta tecnología y contó que hizo una prueba en la que la IA creó una producción musical completa en apenas dos minutos.
A pesar de sus posibilidades, Mika considera que existe una diferencia fundamental entre la creación humana y la artificial.
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