Mika reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música en El Hormiguero

El cantante reconoció su sorpresa ante el potencial de esta tecnología y contó que hizo una prueba en la que la IA creó una producción musical completa en apenas dos minutos.

A pesar de sus posibilidades, Mika considera que existe una diferencia fundamental entre la creación humana y la artificial.

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