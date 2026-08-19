La ingeniosa solución de Claudia para recuperar la confianza en la fábrica sorprende a Marta en Sueños de libertad

Ante la desconfianza de las clientas, Marta pide ayuda a Claudia, Valentina y Paula para encontrar una solución. Tras descartar otras propuestas, Claudia plantea regalar una miniatura de un perfume De la Reina con cada compra de un producto de Brossard, una idea que convence inmediatamente a la hija de Damián.

El objetivo es que los clientes puedan probar gratis las fragancias clásicas y comprobar que su fijación vuelve a ser la misma. Marta considera magnífica la propuesta y las chicas se comprometen a ponerse manos a la obra con esta nueva campaña para intentar remontar las ventas de Perfumerías De la Reina.

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