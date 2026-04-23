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MASK SINGER: Sigue en directo la tercera gala, con nuevas máscaras y dos nuevos famosos desvelados

Actuación | Programa 3

El fuego rodea a Labios y desata la locura en Mask Singer con ‘Titanium’

Labios ha repetido en Mask Singer y esta vez ha hecho del ‘Titanium’ de Sia y David Guetta una auténtica fiesta sobre el escenario.

El fuego rodea a Labios y desata la locura en Mask Singer con ‘Titanium’

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Borja Tamayo
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Sia y David Guetta sabían bien lo que hacían cuando publicaron ‘Titanium’ en 2011. Por eso, Labios ha aprovechado la euforia de la canción para convertir el escenario de Mask Singer en un auténtico espectáculo.

Ruth Lorenzo se levantaba de su asiento al escuchar el primer acorde para darlo todo desde su tribuna. Boris Izaguirre tampoco se podía resistir, siguiendo el in crescendo de la canción para apuntarse a la fiesta que esta máscara ha montado en su segunda actuación de esta edición.

El fuego ha rodeado a Labios y el público no podía dejar de saltar. Un show que ha concluido con el misterioso personaje con los brazos abiertos, demostrando que ha venido al programa a conquistar el trono. ¡Dale al play para ver su actuación!

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