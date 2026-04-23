El fuego rodea a Labios y desata la locura en Mask Singer con ‘Titanium’

Sia y David Guetta sabían bien lo que hacían cuando publicaron ‘Titanium’ en 2011. Por eso, Labios ha aprovechado la euforia de la canción para convertir el escenario de Mask Singer en un auténtico espectáculo.

Ruth Lorenzo se levantaba de su asiento al escuchar el primer acorde para darlo todo desde su tribuna. Boris Izaguirre tampoco se podía resistir, siguiendo el in crescendo de la canción para apuntarse a la fiesta que esta máscara ha montado en su segunda actuación de esta edición.

El fuego ha rodeado a Labios y el público no podía dejar de saltar. Un show que ha concluido con el misterioso personaje con los brazos abiertos, demostrando que ha venido al programa a conquistar el trono. ¡Dale al play para ver su actuación!