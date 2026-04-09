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Pistas | Programa 1

Las primeras pistas de Labios, la diva de Mask Singer: “¿Quién no ha soñado alguna vez conmigo?” 

Labios aparece en Mask Singer repartiendo muchos besos y muchas dudas con sus primeras pistas.

Las primeras pistas de Labios, la diva de Mask Singer: “¿Quién no ha soñado alguna vez conmigo?” 

Las primeras pistas de Labios, la diva de Mask Singer: “¿Quién no ha soñado alguna vez conmigo?” 

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La máscara más diva de Mask Singer ha llegado dando besos por doquier. Labios se presenta con acento inglés y con ganas de confundir a nuestros investigadores. ¡Estas son sus primeras pistas!

  • “Aquí llegan los labios más deseados de la historia”, señala esta máscara que tiene pinta de ser muy famosa: “¿Quién no ha soñado alguna vez conmigo?”, pregunta.
  • Mientras que los investigadores debaten si es inglesa o americana, Labios apunta que “un deseo andante con piernas de pintalabios”.
  • Cuenta la leyenda que, si se juntasen todas las fotos de Labios, “podrían empapelar el planeta entero”. Además, apuesta a que todos nosotros tenemos alguna. ¿Será modelo?

Labios se despide antes de subir al escenario y cantar lanzando besos a diestro y siniestro, y dejando a los investigadores con muchas dudas. ¡Qué ganas de saber quién se esconde bajo esta máscara tan besucona!

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