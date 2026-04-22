¿Mariano Rajoy es Momia? Los investigadores de Mask Singer suben sus apuestas

Después de convertir Fooloose en una verdadera locura en la tercera gala de Mask Singer, los investigadores se enfrentan a la pregunta más importante de todas: ¿Quién se esconde bajo las vendas de Momia?

Las pistas apuntaban a un deportista, pero también a alguien con contacto con un tal presidente llamado Pedro. No hay nada escrito en esta edición y cualquier cosa puede ocurrir. Por suerte, Momia ha dado a conocer su pista extra: “Mi corazón que ha dado más que hablar que el secreto de las pirámides”.

Ana Milán ha sido la primera en levantarse para lanzar su veredicto, en el que ha tenido en cuenta las pistas nuevas y antiguas. Así, abandonaba la idea de Lorenzo Capriles para abogar por Imanol Arias. Sin embargo, Boris Izaguirre no está nada de acuerdo y eleva su apuesta a la Moncloa, afirmando que bajo Momia se encuentra Mariano Rajoy.

Ruth Lorenzo sí ha recogido el hilo del deporte para plantear al piloto de Fómula 1 Pedro de la Rosa (¿estará derrapando?). Por su parte, Juan y Medio ha reconocido estar totalmente perdido; aunque esto no le ha impedido plantear su hipótesis dando una vuelta de 180º a su idea original de Carlos Alcaraz: Ahora es Antonio Banderas quién está bajo la máscara. ¿Qué opinas? ¿Alguna de estas estrellas podría haber salido de un sarcófago para sembrar el terror en Mask Singer?