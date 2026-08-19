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Una mujer herida de gravedad en Madrid tras recibir hasta cuatro puñaladas

Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista.

Suceso en Madrid

Una mujer herida de gravedad en Madrid tras recibir hasta cuatro puñaladas | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Una mujer de 35 años ha resultado herida de gravedad en Madrid después de ser apuñalada hasta en cuatro ocasiones.

La víctima ha conseguido salir a la calle para pedir ayuda donde ha recibido asistencia médica para después ser trasladada al hospital. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y aunque todavía no hay confirmación oficial las primeras hipótesis apuntan a que podría ser una nueva agresión de violencia de género.

La agresión habría tenido lugar pasadas las 22:00 horas de este martes en un domicilio del barrio madrileño de Usera. Emergencias Madrid ha informado de que la víctima presentaba cuatro heridas "importantes" por arma blanca y que ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre.

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