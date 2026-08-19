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María prefiere arriesgar la vida de su hija en una operación que verla sufrir: "Es una operación para sobrevivir"

María pide una oportunidad para que su hija pueda sobrevivir. Sofía cada vez sufre y siente más dolores por su condición: escloriosis con una desviación de 117 grados.

Operación

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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María y Nacho son los padres de Sofía y no piden dinero, sino una oportunidad de vida para su hija. Quieren intentar mantenerla con vida hasta el final y prefieren asumir el riesgo de una operación extremadamente complicada antes que verla deteriorarse poco a poco sin hacer nada. "Llevamos 13 años luchando con ella", explican. Desde 2024, aseguran que han notado un grave empeoramiento de sus problemas respiratorios debido a la deformación de sus vértebras.

Sofía sufre una escoliosis con una desviación de unos 117 grados que está comprimiendo su médula, desplazando sus órganos y dañando gravemente uno de sus pulmones. Padece taquicardias, problemas respiratorios y ha perdido movilidad en una de sus piernas. Además, una gripe A que contrajo en el colegio le provocó siete meses de hospitalización. Actualmente, ya no puede sentarse, tiene fuertes dolores, ha perdido fuerza y pasa prácticamente todo el tiempo tumbada.

A lo largo de su vida, Sofía se ha sometido a 25 operaciones debido a los numerosos problemas médicos que padece. Ahora necesita una intervención de espalda extremadamente compleja. En París, un cirujano aceptó estudiar su caso y se mostró dispuesto a operarla: "Es una operación muy difícil, pero creo que puedo hacerla". Sin embargo, también advirtió a sus padres de que la niña podría quedar paralizada de las dos piernas. Para su madre, el objetivo está claro: "No es una operación estética, es una operación para sobrevivir".

Finalmente, los anestesistas franceses decidieron no intervenir por el riesgo de no poder desintubarla después de la operación. Los médicos recomendaron a la familia trasladar el caso al Great Ormond Street Hospital de Londres, donde Sofía tiene una cita el próximo 8 de octubre. "Estamos intentando que nos acepten la operación", explica su familia. Por el momento, desde el hospital les han confirmado que estudiarán su caso: "Nos han dicho que nos verán".

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