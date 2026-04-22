Loro confunde a los investigadores de Mask Singer con ‘Gloria’: “Parece una chica de repente”
Loro ha dejado de lado la samba brasileña para darlo todo con ‘Gloria’. Una interpretación que ha confundido (más aún) a los investigadores.
La euforia ha llegado al escenario de Mask Singer con tan solo unos pocos acordes del mítico ‘Gloria’ de Umberto Tozzi. “¡Qué temón!”, ha exclamado Ruth Lorenzo, y no es para menos, porque así arrancaba una de las interpretaciones más animadas de la noche.
Loro se ha rodeado de bailarines que parecían salidos de otro planeta para llevar el in crescendo de su canción a lo más alto del programa. Ni el público ni los investigadores han podido evitar gritar el estribillo junto a esta misteriosa máscara.
Ahora bien, Loro no solo ha levantado los ánimos, sino también las sospechas. Y es que si ya en su primera intervención se podía pensar que una mujer se escondía bajo la máscara (aunque finalmente todas las apuestas fueron masculinas), Ana Milán esta vez lo tiene más claro: “¡Parece una chica!”. ¿Quién se esconderá bajo tanta pluma? No sabemos; lo único que sabemos es que, como dice Ruth, esto es un temazo. ¡Dale al play!
