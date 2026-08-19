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Mario Vaquerizo, ante las críticas por su nuevo papel como maestro de ceremonias en el musical Cabaret: "No hay mejor desprecio que no hacer aprecio"

Desde que Mario Vaquerizo anunció su participación en el musical Cabaret, han sido muchos los usuarios que han dudado de su capacidad o han criticado que no está suficientemente cualificado.

Mario Vaquerizo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Mario Vaquerizo ha anunciado a través de sus redes sociales que a partir del próximo mes de octubre se convertirá en el Maestro de ceremonias del musical Cabaret. Con muchas ganas de empezar y disfrutar de la experiencia, define esta oportunidad como un "regalazo".

Aunque el cantante ha recibido muchos aplausos y felicitaciones, también le han llovido críticas por ejercer un "intrusismo laboral" o considerar que no está cualificado. Iván Elliot, actor y cantante, cree que el teatro musical es un oficio que requiere una preparación y unos estudios. Además, deja muy claro que cuenta con "un 72% de paro".

No considera que la culpa sea de Vaquerizo, sino de la industria que le contrata para el papel habiendo actores preparados para desempeñarlo. Asimismo, pone como ejemplo a Abril Zamora, de quien recuerda que "sí" es actriz y que "lo hizo muy bien" cuando le tocó ejercer como maestra de ceremonias. Explica que a Mario ya se le han dado oportunidades y "No ha llegado a los mínimos que una producción así requiere", como en el doblaje.

Hemos podido hablar con Mario Vaquerizo para conocer su reacción ante las críticas y ha sido muy claro: "La vida es un cabaret" y "Afronto todo bien", finalmente zanja la conversación con un tajante: No hay mejor desprecio que no hacer aprecio".

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